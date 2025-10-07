《百靈果》凱莉結婚9年自爆「昔氣到砸爛手機」　首揭爭執內幕

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉去年8月中旬平安生下女兒，最近她和老公「大公主」迎來結婚九周年，為此她透過IG發文慶祝，同時也在文中坦言，其實兩人在剛結婚時，曾有過一段極為火爆的磨合期。

▲凱莉和大公主迎來結婚9周年。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉在文中形容，當時她和大公主兩人，是一個大女人一個大男人，個性都相當強硬，導致每次吵架都像世界末日一樣超級激烈。接著她在文中透露，自己當年脾氣火爆的程度，曾氣到砸爛一支手機，同時也形容當時的心境：「那時候覺得一起多過一年，沒有離婚都是一件值得慶祝的事情。」

▲凱莉剛結婚時曾氣到砸爛一支手機。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

如今迎來結婚滿九周年，凱莉在文中感性地寫下：「沒想到竟然可以一起走了九年，一起渡過好多的難關。」她認為，在這九年中，彼此都變了很多，而這些改變，似乎是變得更適合彼此一點點。最後，凱莉在文末溫情告白大公主：「生活上跟工作上都有好多不確定，但謝謝你總是我生活中那個最穩定的力量。」貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。