台美混血台劇女神「穩交導演9年」被求婚成功！　還原過程超狼狽

藝人紀培慧擁有台美混血基因，五官深邃，過去憑《他們在畢業的前一天爆炸》獲金鐘「迷你劇集最佳女配角獎」，也曾入圍米蘭國際影展影后，演技實力備受肯定。今（7）日紀培慧出席新戲《看看你有多愛我》記者會，透露已在今年被交往9年的導演男友求婚成功。

紀培慧近期多與導演男友住在美國，今（7）日久違公開露面，出席新戲《看看你有多愛我》記者會，雖然與男友交往9年，但談到對方她依舊會露出害羞笑容，分享在今年6月她生日時，兩人到名古屋的山上旅遊，走了以前江戶時代的登山之路，還一起去看星星。

沒想到名古屋之旅的某一天早上，紀培慧的男友趁她即將睡醒之際，拿出設計好的婚戒求婚，她笑說自己為了防止被單的塵蟎爬上臉，自製了保鮮膜阻隔，所以被求婚當下相當狼狽，趕緊拍掉臉上的保鮮膜再聽男友的告白。

怎料，紀培慧沒有注意男友問了「要不要結婚」的關鍵字，一心只想著聽對方設計求婚戒指的設計理念，最後才笑說「有啦！有答應」，坦言自己希望能夠在沖繩舉辦婚禮，預計在4月，目前都在準備中，但並沒有確認會在哪一年舉辦。

此前，紀培慧在社群網站上曬出一張與女室友的合照，寫下「有些愛是遇見一瞬，有些愛是重複選擇，有些愛是我遇見、我選擇、我們各自冒險但又永遠回到身邊。」沒想到這一段友情告白，卻讓男友吃醋，為此小倆口還檢討了4個小時，就連朋友都笑說「以為要出櫃了」。