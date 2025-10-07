ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
子瑜、舒華花蓮捐巨款！陶晶瑩感動發聲
Dora捲小三「短暫回歸球團」！拍完MV才被通知不續約　背後算盤曝光

Dora受負面新聞影響，至今仍消失樂天女孩應援班表。（圖／翻攝自DoraFB）

▲Dora受負面新聞影響，至今仍消失樂天女孩應援班表。（圖／翻攝自DoraFB）

圖文／CTWANT

啦啦隊樂天女孩「小葳葳」洪葳（Dora）今年5月捲入與已婚富商的外遇風波，事發後隨即從應援班表消失，至今仍未歸隊，期間甚至傳出球團傾向不再與她續約，打算等合約到期後「自然消化」，時報周刊CTWANT也接獲爆料，拖而不宣的主因是「還有商品庫存跟規劃的新品要賣」，果真9月樂天女孩推出2025年度單曲〈夢想特急件〉時，MV中仍見到女神Dora的身影。

9月樂天女孩推出2025年度單曲〈夢想特急件〉，MV中再度見到Dora（中）的身影。（圖／翻攝自Rakuten GirlsYT）

▲9月樂天女孩推出2025年度單曲〈夢想特急件〉，MV中再度見到Dora（中）的身影。（圖／翻攝自Rakuten GirlsYT）

此次樂天同步推出限量100組的且要價5200元的《2025 Rakuten Girls 女孩單曲》，內含〈夢想特急件〉單曲CD、30位女孩全員親筆簽名的寫真書、資料夾、海報與小卡等，內容相當豐富。豈料原訂9月30日出貨日的前一天，Rakuten Monkeys Shop粉專無預警宣布，因「個人因素」，Dora不會參與寫真集的簽名，形成女孩29缺1的狀況，不過為了補償粉絲，官方也開放粉絲「無條件退貨」，而選擇不退貨的粉絲，則會額外贈送「單曲小卡盲包」。

〈夢想特急件〉單曲親簽版推出前一晚，官方緊急公布Dora「無法完成簽名」，但可無條件退貨。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys ShopFB）

▲〈夢想特急件〉單曲親簽版推出前一晚，官方緊急公布Dora「無法完成簽名」，但可無條件退貨。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys ShopFB）

巧合的是，Dora在官方公布可「無條件退貨」的隔日，於社群曬照秀出「左手」受傷的限動，事實上，早在8月7日與18日，因風波神隱的Dora便已現身〈夢想特急件〉MV拍攝，之前也未缺席錄音工作。據知情人士透露，當天MV拍攝流程相當隨性，女孩們妝髮全自理，甚至沒有分鏡表與完整rundown，拍攝場地還在前一日才臨時調整，而Dora則是在工作完成後才被告知不獲續約。

今年同步推出限量100組的且要價5200元的《2025 Rakuten Girls 女孩單曲》。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys ShopFB）

▲今年同步推出限量100組的且要價5200元的《2025 Rakuten Girls 女孩單曲》。（圖／翻攝自Rakuten Monkeys ShopFB）

而在8月23日，Dora出席活動難得公開受訪，坦言自己這段期間稍作休息，並與家人朋友旅行放鬆，至於外界關注的感情狀況，她強調目前是單身，並澄清去年9月被本刊直擊溫馨接送的桃園璞園領航猿籃球隊球員林子洧，兩人關係「一直只是朋友」。

Dora於社群曬照秀出「左手」受傷的限動，發布的時間點相當耐人尋味。（圖／翻攝自DoraIG）

▲Dora於社群曬照秀出「左手」受傷的限動，發布的時間點相當耐人尋味。（圖／翻攝自DoraIG）

Dora於2024年2月加入樂天女孩，同時身兼職籃高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」隊長，並曾獲選為「心目中最驚豔新女孩」第一名。不過隨著高雄鋼鐵人球隊解散，她的演藝之路受到影響。原本外界以為她有望藉著樂天女孩年度單曲〈夢想特急件〉復出，卻在MV拍攝完後被告知不獲續約，使她重返應援舞台的可能性再度蒙上陰影。

關於Dora是否確定離開樂天啦啦隊，Dora透過經紀人回應本刊表示：「一切遵照球團未來的安排與規劃，謝謝。」

Dora去年9月被本刊直擊職籃球員林子洧溫馨幫接送。（圖／本刊攝影組）

▲Dora去年9月被本刊直擊職籃球員林子洧溫馨幫接送。（圖／本刊攝影組）

