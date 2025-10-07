ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙露思就是扛劇女王！《許我耀眼》假面婚姻再破紀錄　3大必看亮點

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／取自電視劇許我耀眼微博，下同）

圖文／CTWANT

由陸劇流量小花趙露思與港劇男神陳偉霆領銜主演的都市情感劇《許我耀眼》，改編自知名作家張悅然的小說《大喬小喬》，在空降開播當晚，便憑藉著話題女星趙露思與極具話題性的「假面婚姻」題材震撼全網。上線不到一小時，熱度值便衝破2萬，再度證明了趙露思無可撼動的收視號召力。

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

騰訊視頻上線首日，站內熱度值強勢突破24000，空降熱播榜冠軍。後續更成為騰訊2025最快飆破三萬的劇集，目前也創下30477的紀錄，趙露思也在社群平台上謝謝粉絲的支持，趙露思飾演的「許妍」在騰訊站內角色熱度值突破1億。

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

▲趙露思。（圖／取自趙露思小紅書）

《許我耀眼》三大劇情亮點介紹

亮點一：全員偽裝！「假面婚姻」與都市精英困境

本劇最大亮點，在於撕開了都市精英夫妻光鮮亮麗的外殼，直探婚姻關係中最脆弱的偽裝與隔閡。趙露思飾演的當紅主播「許妍」，從小由外婆撫養，與父母的心結讓她極度渴望成功。她憑藉著「精心裝點」的完美人設與身世，嫁給了陳偉霆飾演的都會精英「沈皓明」。然而，這一切其實都在沈皓明的掌控之中。兩人看似人人稱羨的婚姻，實則充滿了因階級、原生家庭差異而生的隔閡，是一場各取所需的「假面婚姻」，深刻地描繪了現代都市男女在愛情與現實中的困境與掙扎。

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

亮點二：趙露思人設大突破，從「依附者」到「大女主」的蛻變

趙露思這次的角色「許妍」，跳脫了以往甜寵劇中單純可愛的形象，迎來了演技上的巨大突破。劇初的她，是一個需要靠偽裝來獲取安全感的「依附者」，渴望融入不屬於自己的上流圈層。然而，當婚姻的假象被戳破，她選擇了毅然決然地「一去不回頭」，脫離沈皓明的掌控，開啟了尋找自我的艱辛旅程。看著她從事業挫折中重新站起，撕掉所有偽裝，最終找回真實的自己，這條清醒而強大的「大女主」成長線，讓無數女性觀眾看得極有共鳴。

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

亮點三：極致拉扯！陳偉霆上演「追妻火葬場」的成熟愛情

陳偉霆飾演的「沈皓明」，是一個掌控全局、看似冷靜自持的精英。他以為自己與許妍的婚姻只是一場佈局，卻在對方真正離開後，才發現自己早已深陷愛情。劇中，兩人從最初的相互試探、彼此算計，到婚姻破裂後的決裂，再到沈皓明放下身段、全力「追妻火葬場」，這種充滿極致拉扯、相愛相殺的成熟愛情博弈，張力十足，讓觀眾看得又虐又上癮。兩人最終能否撕掉偽裝，重新看見彼此的真心，成為了本劇最大的懸念。

趙露思就是扛劇女王！新劇《許我耀眼》挑戰「心機女」再破騰訊熱度紀錄，粉絲用數據證明趙露思仍是頂流

