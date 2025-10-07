曾莞婷新戲女主角飛了！開拍前「劇組大換血」…入行27年首搶金鐘

▲曾莞婷近日傳出大愛新戲因檔期臨時變動，前期工作白忙一場。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷入行27年，今年首度以《影后》入圍金鐘獎女配角獎，激動心情溢於言表。正當她準備迎接全新挑戰、投入新戲首次當女主角時，卻意外遇上劇組延期開拍，導致難得的女一意外飛了！

▲曾莞婷入行27年，今年首度以《影后》中的潘茵茵角逐金鐘獎。（圖／翻攝自《影后》片段）

曾莞婷已經有近8年未接拍八點檔，近年轉型企圖明顯，不僅希望擺脫過往印象，也不想再為血汗時數拚命。她原本接下大愛台一部改編自真實人物感人故事，以花蓮知名德利豆乾老闆娘吳玉鳳為原型的電視電影。角色性格與她以往的戲路截然不同，也是她首次擔任第一女主角，挑戰極大，為了詮釋好角色，她不僅排定檔期，還在劇組安排下，上聲音表演課、台語課，甚至到花蓮拜訪吳玉鳳家屬。

▲曾莞婷（左）在Uber廣告上與陳冠霖（右）演出一系列8點檔誇張劇情。（圖／鏡週刊提供）

付出心血 突然被喊卡

曾莞婷近來在《X！又是星期一》飾演機車主管，在《影后》演出公主病心機女星，將偏執型的女性掌握得爐火純青，不過面對第一次大愛劇演出，和過往角色截然不同，據悉她將演出花蓮德利豆乾老闆娘家族的故事，老闆娘吳玉鳳原本膽子很小，但為了行善，常到醫院太平間為孤苦無依的死者收屍埋葬，莫大的愛心給予了她勇氣。

▲曾莞婷(右二)在《X！又是星期一》飾演高冷要求嚴格的主管。（圖／鏡週刊提供）

該劇原定於9月底開拍，主景計畫在苗栗搭建50年前「大愛屋」草創的場景。劇組從年初就開始籌備，讀本、定裝、訓練等工作都已經進行超過一半，連拍攝班表都排定了，卻在臨開拍前，電視台突然以「劇本修改」為由宣布延期1個月，導致所有演員檔期大亂，整個劇組不得不大換血。對辛苦準備多時的曾莞婷來說，幾個月的努力幾乎化為泡影。據了解，該劇原卡司還包括李杏、潘儀君等人。

實境旅行 腳步不停歇

雖然女主角飛了，曾莞婷仍沒有讓自己停下腳步。她近期投入全新外景旅遊實境節目《驚奇旅明星》，與苗可麗、花花、周曉涵組成搞笑女星團，一起踏上充滿歡笑與驚奇的旅程。節目主打幾位螢幕上「傲嬌系女神」的真實面貌，也讓粉絲期待看到她們私下最「機車」的一面。

▲曾莞婷近年嘗試各種角色，在《鬼們之蝴蝶大廈》不計形象演出惡鬼。（圖／翻攝自鬼們之蝴蝶大廈臉書）

從八點檔出身的曾莞婷，一路走來並不容易。要在節奏緊湊的類型劇中被看見演技相當難，因此對首次以《影后》入圍金鐘的感動特別深刻。她說：「27年真的很漫長，曾經也懷疑過自己是否堅持錯方向。雖然只是入圍，但我想告訴所有敢做夢的女孩，沒有人能看不起妳，只有妳能決定自己成為什麼樣的人。」短短幾句話，道盡她多年來的辛酸與堅持。





