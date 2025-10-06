「小陳妍希」楊偲泳瘦身三公斤　化身「性感出租女友」有錢人專用

記者蕭采薇／台北報導

香港電影《搗破法蘭克》，由香港新生代演員談善言、林家熙、楊偲泳、岑珈其及金馬最佳男配角袁富華共同演出的破格犯罪電影。有「小陳妍希」封號的楊偲泳在電影中扮演專門假扮有錢人女友的出租女友，為了扮演充滿吸引力的美女，她特別瘦身三公斤上陣，「要讓自己的模樣更有說服力一些啊！」

▲《搗破法蘭克》有「小陳妍希」封號的楊偲泳，在電影中扮演專門假扮有錢人女友的出租女友。（圖／華映提供）



香港新生代演員楊偲泳長相甜美，一雙大眼再加上笑起有可愛酒窩，被香港媒體封為「小陳研希」，她曾在創下票房紀錄的《毒舌大狀》中演出熱血女律師，為了被告人堅持揭發真相，隨著電影大賣，讓她知名度更上層樓。

而新作《搗破法蘭克》則是化身為性感的神秘女子，以富商為目標，專門經營出租女友事業，以美麗的面貌周旋也富商之間，但也被片中的打劫小組法蘭克延攬，成為替他們挑選打劫目標的先鋒成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《搗破法蘭克》談善言、楊偲泳。（圖／華映提供）

楊偲泳透過為了演出外表有吸引力的魔性女子，特別為戲瘦身3公斤，讓角色更有說服力，而她和男星岑珈其打劫打出曖昧情，演出了一場吻戲，但導演為了讓電影更順暢，最後決定剪掉吻戲，她和岑琪其曾在電影《不日成婚》中便扮過情侶，默契很好，但她笑說：「只是拍輕輕吻一下，不會尷尬和緊張，但被剪掉也不會覺得可惜，不然岑珈其的太太是有跆拳道黑帶的身手啊！」

▲《搗破法蘭克》楊偲泳特別瘦身三公斤上陣。（圖／華映提供）



但有一場戲是要脫岑珈其的衣服，讓她覺得比吻戲還困難，「要忍住不笑場真的很難。」她回憶當時在脫對方衣服時，另外兩位演員談善言和林家熙都躲在一旁湊熱鬧偷看，讓她更想大笑出聲，「現場的氣氛真的太歡樂了，只要對到他們的眼睛我就笑場。」

▲《搗破法蘭克》（左起）林家熙、岑珈其、談善言、楊偲泳。（圖／華映提供）



《搗破法蘭克》描述在輟學邊緣的紀月（談善言飾）不想早早成為社畜，決定打造自己的職業生涯。她將犯案的影片上傳至網路，想成為打劫界KOL。她認識了陶俊（岑珈其飾），加上青梅竹馬的Hugo（林家熙飾），三個怪伽組成劫富小隊「法蘭克」，更延攬了專營當有錢人出租女友的Chelsea（楊偲泳飾），目標是要讓上流富商們永無寧日！

▲《搗破法蘭克》岑珈其和老搭檔岑珈其的吻戲被導演刪除。（圖／華映提供）

此時，上流教會爆出醜聞，教會執事何家宏（袁富華飾）在記者會中澄清，並把話題轉移到法蘭克劫案上，引起軒然大波。而法蘭克打劫換鈔店時，意外地捲入教會洗黑錢陰謀，意想不到的危機接連而來，法蘭克能否安然脫身自保？《搗破法蘭克》將於10月3日上映。