陳淑芳突脫口「金鐘獎欠我兩個獎」！　86歲身體狀況曝：要繼續演戲

演員陳淑芳以及資深電視製景師葉輝龍，雙雙榮獲第60屆金鐘獎「特別貢獻獎」，兩人今（6日）出席《金鐘60/60特展》開幕記者會。86歲的陳淑芳終身都獻給演藝圈，堅持不退休，她也表示，「我覺得金鐘欠我兩個獎，因為從開始有電視劇到現在都沒入圍過女主或是女配，以後我一定要多演，也許說不一定以後拿到一個，所以我要進軍這兩個獎項，人生才會圓滿。」

▲▼陳淑芳、葉輝龍出席「金鐘60/60特展」 開幕記者會。（圖／記者周宸亘攝）

陳淑芳18歲以台語片《誰的罪惡》出道，1962年台視開台，她成為元老演員之一，至今演出超過80部電影與120多部電視劇，跨越不同世代，始終深受觀眾喜愛，更被親切暱稱為「國民阿嬤」。陳淑芳憶起早年電視劇的艱辛，「以前電視劇前3天要排，當天中午現場直播，台詞都要記得。」

她分享一次驚險經歷，男主角忘記台詞，導演解圍進了廣告，她還要身兼廣告演員緊急救援，才終於化解危機。陳淑芳還憶起當年曾和金城武一起演出電視劇《草地狀元》，她大讚對方拍戲認真，「金城武當時還是學生，在裡面演郎雄的兒子，看看他現在很棒」。

▲陳淑芳經歷過去磨練，才有現在的自己。（圖／記者周宸亘攝）

她以自身經驗勉勵年輕演員，「不要嫌戲份少，忍得住寂寞、忍得住痛苦，接到戲要用心的演，觀眾一定感受得到。」她強調，自己會持續演戲，哪怕台詞只有一句話，同時也希望晚輩們能繼續把臺灣的演藝圈「發光發亮」。身體硬朗的陳淑芳透露每次健檢都沒有紅字，答應醫生自己不熬夜，但一定要繼續演戲。