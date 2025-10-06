張信哲合體萬人紐約「走路上班」！　台下1舉動嗨喊：我被寵壞了

▲張信哲赴紐約開唱。（圖／潮水音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張信哲日前在紐約傳奇場館麥迪遜花園廣場舉辦《未來式Our Story》世界巡迴演唱會紐約站，張信哲開口笑喊：「紐約你們好嗎？你們真的離我很近，慢慢說，我真的聽得很清楚！」更幽默分享：「今天從酒店走到場館來，因為外面有大遊行，這是我第一次『走路上班』，真的很特別！」全場掌聲大作。

▲▼張信哲和粉絲熱情互動。（圖／潮水音樂提供）



接著在〈做你的男人〉後，他感性表示：「算一算我已經超過10年沒來海外，真的很開心可以看到紐約的大家！」現場男粉絲大喊「一路陪你到紐約！」張信哲笑回：「那有人要陪我到波士頓嗎？」台下萬人大喊「要！」，全場笑聲不斷。

演唱中段氣氛越趨熱烈，當他唱到〈就懂了〉時，天花板灑下數十個彩球，全場歌迷尖叫聲連綿不絕，張信哲邊唱邊互動，甚至親手拍球回敬觀眾，現場氣氛瞬間爆表。他笑說：「等下沒球也要這麼嗨喔？」〈我是真的愛你〉唱畢後，全場粉絲齊呼「好帥！」張信哲笑回：「我被大家寵壞了，謝謝大家願意接受我帶點實驗的音樂，每一首歌都是我生命的印記。」全場再度掌聲雷動。

而紐約站最大驚喜，出現在加班曲〈直覺〉登場時，全場歌迷陷入瘋狂尖叫，張信哲忘情將麥克風遞給台下一名男粉絲，未料對方一開口「破音」驚天，讓全場笑翻，氣氛瞬間從浪漫轉為爆笑。演出結束後，更有粉絲在網路分享紐約站求婚成功的訊息，雖當下主辦方和張信哲未察覺，但得知後他開心送上祝福：「好個月圓人團圓，千里共嬋娟啊！」

