檢場、李翊君結婚31年...爆被她喊：不要碰我　香奈兒親揭內幕！

出道38年的「情歌傳唱天后」李翊君，今（4日）首次在台北小巨蛋開唱，她的老公檢場以及愛女香奈兒也全力支援，幫忙接待眾多好友，兩人受訪時，檢場在鏡頭前對著老婆喊話：「演唱會對她來講就好像吃飯一樣，從很緊張變得像日常工作，全力以赴，加油、加油！」

香奈兒則笑說今天擔任媽媽的秘書，幫忙打理大小事，檢場則自稱是司機兼長工，被問及有無獻吻為李翊君打氣？香奈兒則模仿李翊君說：「我有化妝不要碰我！」檢場解釋，因歌手演唱前有太多前置作業，特別是女歌手，化妝、服裝都格外細膩，因此他們都不敢多打擾李翊君。

至於想聽什麼歌？檢場嘴甜表示都想聽，更說自己是李翊君的超級粉絲，什麼歌都會唱，不過現場拱他唱幾句，他卻害羞拒絕，更說老婆其實有叫他和女兒上台助陣，但兩人都不敢因此作罷，一家人互動相當可愛。

此外，李翊君本身在圈內人緣極佳，今天包括楊貴媚、郭子乾、陽帆與Julie夫妻、曾莞婷、葉璦菱、蔡秋鳳等人也都到場欣賞。

