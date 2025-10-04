本土天王吳宗憲獻上一條線比基尼　白冰冰笑到嘴都開了

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》傳出國際喜訊，入圍亞洲電視大獎-最佳娛樂節目主持人，讓白冰冰、陽帆開心的說「被國際看到」，感謝團隊每一個人的努力。

▲吳宗憲(右2起)獻上比基尼，讓白冰冰開心得要命。（圖／民視提供）

本週適逢中秋連假，特別企劃「中秋月圓經典金曲串燒」，邀請到搞笑功力「成仙成魔」等級的Local King吳宗憲到節目，一首〈月亮代表我的心〉難得深情演唱，感動現場所有人。錄影當日吳宗憲特別準備了「前面兩條後面一條線」的粉紅色比基尼送給私交甚篤的白冰冰，祝賀她節目收視創佳績，收視「誰人甲我比」，超火辣尺度比基尼讓白冰冰笑翻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲跟白冰冰相約穿比基尼遊街。（圖／民視提供）

陽帆在一旁忍不住拉來拉去研究泳衣到底怎麼穿，白冰冰更是發下豪語如果收視破四要穿去迪化街走一圈，還邀請吳宗憲親自來為她穿上，讓吳宗憲嚇得只能回說那收視破4，包緊緊穿四角褲會不會比較好？但吳宗憲也大讚白冰冰是演藝圈公務員，看到她開心努力做節目很佩服。

▲蔡亞露扮性感嫦娥。（圖／民視提供）

火辣歌手蔡亞露帶來〈月光愛人〉配合中秋節穿著嫦娥服裝熱力開唱，讓吳宗憲搶回白冰冰手上的火辣比基尼，搞笑說轉贈蔡亞露比較適合讓她帶回去穿，還特別選她MVP直讚她帶著舞蹈還歌聲穩定，頗有大將之風還贈送他自家產品。吳宗憲節目上帶來經典歌曲〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉穿插演唱〈浪子回頭〉，並與麗小花演唱〈屋頂〉。

麗小花說7年前在電視節目參加歌唱比賽，當時的吳宗憲就是評審之一，今天算是跟偶像合唱圓夢。節目更是邀請到胡子萱演唱〈好膽你就來〉搭配曾經在全運會拿到金牌的國手張珈綺、李秉翰、柯品廷、鄭宥國搭配舞蹈展現跆拳道，專業飛踢帥氣模樣讓全場尖叫聲連連。最後邀請全運會推手雲林縣長張麗善帶來雲寶弟以及雲寶妹，分享全運會在雲林，讓大家非常期待。