信義區見保時捷遭噴「渣男包養」！復仇真相曝光　JKF女郎見狀驚嘆發聲

記者孟育民／台北報導

台北信義區近日出現一台白色保時捷SUV，車身被用粉色噴漆大字塗鴉寫「渣男」、「包ㄧㄤˇ（養）小三」、「3cm」等字眼，由於實在過於搶眼，讓民眾紛紛拍照分享。如今真相也曝光了，原來是一名女子替被戴綠帽的閨蜜復仇，並還原事情經過。百大JKF女郎「蕭蕭」見貼文，忍不住有感說，「同樣都是遇到渣男，我只是扇了幾個巴掌，看來還是太溫和了。」

▲▼蕭蕭遭言語羞辱提告家人 。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

▲信義區驚見「渣男包養小三」保時捷，蕭蕭有感而發 。（圖／翻攝自Instagram／loved_0311）

價值上百萬的保時捷被噴成「渣男車」，掀起網友熱議。一名女子事後也證實是自己的手筆，透露是因為自己閨蜜被車主劈腿，「姐妹看到渣男手機跳通知，『在車上跟寶做，好刺激好舒服 』，她說上次車子裡面也有別人的香水味，七年的感情我也是笑笑，她現在在那邊給我哭。」指控該男在Sugarbook等包養平台與小三糾纏並有金錢來往，使她跟姐妹無法接受。

▲▼女子發現自己姐妹的男友透過交友平台與第三者往來後，憤而以漆噴毀對方名車。（圖／翻攝自Threads）

▲女子發現自己閨密男友包養小三，憤而噴毀對方保時捷。（圖／翻攝自Threads）

該女子氣不過，於是準備好工具進行復仇計畫，直接將劈腿渣男的愛車噴毀，當街公審，並寫道：「復仇完成。車毀，人安。」畫面曝光後，掀起網友熱議，更是直呼：「真的別惹女生」、「3CM好狠」、「比起愛不到就要人同歸於盡的懦夫，女生這樣很溫和好嗎」、「等要賠錢了，看誰不好惹」。

