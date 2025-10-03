演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災：微薄之力拋磚引玉

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖上個月23日發生溢流，重創光復鄉，許多民眾自發擔任「鏟子超人」前往災區協助清理，最近投入新專輯製作的鼓鼓，同時化身衛福部徵件大使，更親赴花蓮災區以「鏟子超人」之姿伸出援手，「用一點微薄之力拋磚引玉」，有網友爆料他低調在太陽下曬了快一小時，等候軍車分配工作，把超人精神落實在公益關懷之中，與新歌〈超人披風〉概念不謀而合。

▲鼓鼓日前到花蓮救災。（圖／翻攝鼓鼓IG）

鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，自2023年合體發行迷你專輯《GX》，並完成10場巡演後，承諾「每年都會合體」。今年兩人兌現約定，推出全新友情單曲〈超人披風〉，化身友情超人陪伴彼此，唱出16年來並肩作戰的深厚情誼。

〈超人披風〉象徵最珍貴的陪伴，無論困境或喜悅都彼此守護，鼓鼓分享曾在演出中麥克風失聲，蕭秉治立刻遞上自己的麥克風輪流合唱，默契就像「超人披風」般互相支撐。兩人也告白彼此：「如果我是超人，他就是我的披風！」長年的默契讓舞台上任何突發狀況，都能完美接力。

▲ 鼓鼓、蕭秉治推出新歌〈超人披風〉。（圖／相信音樂提供）

MV則與導演彭道森合作，鼓鼓與蕭秉治化身退休英雄，一起經營「超人披風乾洗店」，替執行任務的英雄修補披風，象徵無條件支持。拍攝雖持續到凌晨，但兩人笑說因為彼此相伴，不覺辛苦，更喊話歌迷：「來看表演時，披上你的披風，成為我們的超人！」而蕭秉治即將展開巡演，10月至明年1月將唱遍北京、武漢、深圳、廣州、上海與南京，把能量帶給更多歌迷。