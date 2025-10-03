張學友鬆口：曾想過60歲是事業終點　無預警宣布「巡演最終站」！

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友自2023年6月展開「張學友60+」巡迴演唱會，兩年多來已唱遍全球超過280場，個人演唱會累積更突破千場大關。今年12月，他將重返香港紅館舉行八場「終章」演出，陪伴歌迷共度耶誕節與跨年，迎接2026年到來。

▲張學友年底在香港紅館演出8場，為巡演畫下句點。（圖／環球提供）

談到選擇紅磡體育館作為「終章」場地，張學友表示這是自己的一個執念，因這裡承載自己40年歌唱事業的回憶，「能夠在這裡完成我這次本不確定能出現在生命計劃中的一次演出，再完美不過了。」他坦言60歲原以為是人生及事業假設的終點，但重新檢視後，仍渴望在舞台上燃燒熱情，於是催生第十個個人巡演。

他感性致謝團隊在編曲、視覺、舞蹈、燈光等環節的傾力協助，也感謝過去兩年支持每一場的觀眾，「我和我的團隊承諾會好好享受並努力完成60+演唱會在香港紅磡體育館舉行的『終章』，為大家及我們留下最美的回憶！期待新的樂章！感謝大家！ 」

▲張學友2年多來全球唱了280場。（圖／環球提供）

