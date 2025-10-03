嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

記者張筱涵／綜合報導

樂天女孩近來緋聞與爭議不斷，「內鬼」傳言持續延燒。成員琳妲3日中午透過社群貼出對話截圖，嚴正澄清自己不是爆料者。

▲嘎琳已正式退出樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）



琳妲3日中午公開一段對話截圖，內容顯示她先問「不會以為是我吧」，對方立即回應「不是妳」，她則鬆了一口氣回「我會嚇屎」。隨後，琳妲在貼文中強調：「我今年上新聞版面已經夠多了，我哪裡來的資源跟媒體交換八卦？我在這行十幾年，從來沒有害過人，從！！！！！來！！！！！！！！」強調自己問心無愧，並補充說：「因為我相信人性本善，謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友留言打氣，表示「今年有出事，有一些人都會自以為言之鑿鑿的指向妳，真的辛苦了，扛得住這麼多惡意言論。」琳妲則回應：「我是扛得住，因為我沒做錯任何事。」展現正面態度。

▲琳妲自清。（圖／翻攝自Threads／@linda831212）

事實上，琳妲在2日就曾於Threads上發出憤怒貼文，為隊友嘎琳抱不平，並質疑團隊中是否存在「內鬼」。她指出，當天的爆料內容鉅細靡遺，甚至連嘎琳「加錢坐安全門旁邊」的搭機習慣、拿出信用卡等細節都被寫出，讓她感到毛骨悚然，也質疑「難道真的有內鬼喔？」

除了對嘎琳隱私遭到洩漏感到憤怒，琳妲更痛斥爆料者心懷不軌，還刻意選在嘎琳生日當天發文，直言「大家真的要好好保護自己。」此舉也引起隊友共鳴，小紫留言表示「為什麼那個人會知道，升等後的位置叫啥名稱？還看得到嘎琳拿出信用卡？起雞皮疙瘩耶」，Kira詹上真也澄清「新聞資訊都是錯的，嘎琳只是加錢坐逃生門旁邊的位子，沒有升豪機，這件事純屬胡說八道。」

隨著筠熹、嘎琳相繼捲入緋聞，團內「內鬼」傳言更加熱烈。黃禹菡2日晚間也曾在社群發文寫道：「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳= = 安靜很難嗎？」同期成員溫妮更留言「真的欸！！好可怕！」，而目前這則貼文已被刪除。