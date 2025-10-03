ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓偶像新歌「看A片吸吮手指」網狂批
高中生烤肉「還沒熟塞嘴裡」悲劇了
祈錦鈅「細肩帶背心」救災被罵：學學李多慧
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

老高 小茉 Energy 書偉 孫德榮 于朦朧 劉雪華

嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

記者張筱涵／綜合報導

樂天女孩近來緋聞與爭議不斷，「內鬼」傳言持續延燒。成員琳妲3日中午透過社群貼出對話截圖，嚴正澄清自己不是爆料者。

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

▲嘎琳已正式退出樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

琳妲3日中午公開一段對話截圖，內容顯示她先問「不會以為是我吧」，對方立即回應「不是妳」，她則鬆了一口氣回「我會嚇屎」。隨後，琳妲在貼文中強調：「我今年上新聞版面已經夠多了，我哪裡來的資源跟媒體交換八卦？我在這行十幾年，從來沒有害過人，從！！！！！來！！！！！！！！」強調自己問心無愧，並補充說：「因為我相信人性本善，謝謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友留言打氣，表示「今年有出事，有一些人都會自以為言之鑿鑿的指向妳，真的辛苦了，扛得住這麼多惡意言論。」琳妲則回應：「我是扛得住，因為我沒做錯任何事。」展現正面態度。

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Threads／@linda831212）

▲琳妲自清。（圖／翻攝自Threads／@linda831212）

事實上，琳妲在2日就曾於Threads上發出憤怒貼文，為隊友嘎琳抱不平，並質疑團隊中是否存在「內鬼」。她指出，當天的爆料內容鉅細靡遺，甚至連嘎琳「加錢坐安全門旁邊」的搭機習慣、拿出信用卡等細節都被寫出，讓她感到毛骨悚然，也質疑「難道真的有內鬼喔？」

除了對嘎琳隱私遭到洩漏感到憤怒，琳妲更痛斥爆料者心懷不軌，還刻意選在嘎琳生日當天發文，直言「大家真的要好好保護自己。」此舉也引起隊友共鳴，小紫留言表示「為什麼那個人會知道，升等後的位置叫啥名稱？還看得到嘎琳拿出信用卡？起雞皮疙瘩耶」，Kira詹上真也澄清「新聞資訊都是錯的，嘎琳只是加錢坐逃生門旁邊的位子，沒有升豪機，這件事純屬胡說八道。」

隨著筠熹、嘎琳相繼捲入緋聞，團內「內鬼」傳言更加熱烈。黃禹菡2日晚間也曾在社群發文寫道：「真的快瘋了…可以不要假裝妳很挺她嗎？在背後弄她的不就妳= = 安靜很難嗎？」同期成員溫妮更留言「真的欸！！好可怕！」，而目前這則貼文已被刪除。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

樂天女孩嘎琳琳妲

推薦閱讀

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

22小時前

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

5小時前

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

18小時前

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

10/2 16:14

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

22小時前

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

20小時前

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

3小時前

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

22小時前

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

7小時前

嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

4小時前

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

18小時前

成龍才剛挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「又和大咖歌王接吻」震撼畫面曝光

成龍才剛挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「又和大咖歌王接吻」震撼畫面曝光

3小時前

熱門影音

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明

「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

看更多

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

11歲自閉症兒征服4米深泳池！救生員培訓「逆轉勝」　鈴木一真感動

8分鐘前10

許允樂水族館約會李玉璽！　「甜蜜靠肩放閃」合照曝光

10分鐘前0

李帝勳、金憓秀、趙震雄重聚了！隔10年再拍《信號》：記住每個瞬間

46分鐘前62

「最強高中生」Ray疑認愛27萬超辣網紅　車內親密同框合照曝光

51分鐘前10

「鄉民女神」產後1個月身材超不科學！信義區放風全被拍…已瘦出腰身

1小時前158

陳芳語陽台脫了！比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光

2小時前20

張學友鬆口：曾想過60歲是事業終點　無預警宣布「巡演最終站」！

2小時前50

南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲

2小時前1

爬「11公尺高山！」竟喘不過氣　楊繡惠引發呼吸困難

2小時前30

劉雨柔產後2個月「每天都在崩潰邊緣遊走」！狂掉髮：不憂鬱都難

讀者迴響

熱門新聞

  1. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    22小時前12
  2. 救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！
    5小時前5472
  3. 老高深夜宣布「頻道暫停更新」
    18小時前6014
  4. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    10/2 16:14249
  5. 65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！
    22小時前881
  6. 書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你
    20小時前242
  7. 韓偶像新歌「大看A片還吸吮手指」遭批低俗
    3小時前6
  8. 孫德榮大動作替于朦朧喊冤
    22小時前404
  9. 啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」
    7小時前6
  10. 琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人
    4小時前610
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合