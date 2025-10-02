賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

記者劉宜庭／綜合報導

藝人賈靜雯今（2日）無預警在社群平台曬出一組驚喜對比照，完美復刻了35年前，也就是1990年與演員王耀慶的合照，兩人幾乎沒變的「凍齡」模樣引發網友熱烈討論，她更興奮地寫下「天呀…35年了！我們終於又再次合作」，證實兩人將在新作品中世紀大合體。

▲賈靜雯、王耀慶35年前、後對比合照。（圖／翻攝自賈靜雯微博）



賈靜雯在Instagram限時動態及微博上，同步貼出這張跨越35年的珍貴合照。在1990年的舊照片中，當時年僅約16歲的她留著一頭俏麗短髮，模樣清純甜美，而王耀慶則帶著一絲青澀的帥氣；在標註著2025年的新照片中，兩人幾乎完美還原了當年的動作，王耀慶同樣坐在椅子上回眸一笑，賈靜雯站在他身後搭肩，歲月似乎只為2人增添了成熟的智慧與魅力。

▲賈靜雯發文。（圖／翻攝自賈靜雯微博、IG）

這組「神還原」的合照，不僅勾起粉絲的無限回憶，也揭示了兩人合作的新動向。賈靜雯在微博的貼文中標註了《紫色大麗花》，也就是兩人在大陸最新合作的新戲劇名稱。她感性寫道：「三十五年過得好快，一起復刻一下回憶。」

對於能和這位老朋友再度攜手合作，賈靜雯顯得相當開心，在IG上對王耀慶喊話：「你真的太好笑了，又太有智慧！很開心見到你～」字裡行間流露出好友久別重逢的喜悅與對彼此的欣賞。許多網友看到照片後紛紛驚嘆「根本都沒變」、「媽咪還是好美」。