胡瓜誇讚小禎男友！見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

記者孟育民／台北報導

藝人小禎（胡盈禎）與前夫李進良2019年簽字離婚，日前大方認愛小7歲廚師男友Alan，「這是一段美好且令人期待的發展，也感謝神讓我碰到如此善良及有愛的人，因此這也是我很想好好呵護的一段關係。」也已經帶給爸爸胡瓜見證。今（2日）胡瓜與陳亞蘭、歐弟一同出席新節目《週末最強大》媒體餐敘記者會，胡瓜也透露當天見面趣事，誇讚男方很乖、話不多，但見到他一直在發抖。

▲胡瓜、陳亞蘭、歐弟主持全新節目《週末最強大》。（圖／記者周宸亘攝）

胡瓜透露上一次見到小禎男友是約半個月前，目前僅見過兩次，當時小禎雖在飯局上僅介紹是朋友，飯局結束後，才打電話告知其實是男友。胡瓜分享當時印象：「見過了很乖啊！都不講話，見到我一直發抖，他都沒講話，我也無從了解他。」

▲胡瓜已見過小禎男友。（圖／記者周宸亘攝）

胡瓜接著也透露，這也是繼前夫李進良後，小禎第一次帶男友給他看，足見兩人關係已經很穩定，「她（小禎）可能只是談戀愛，我倒不覺得一定要急著結婚，男生是很乖啦，我看人很準。」立馬被現場媒體吐槽「上一個看走眼」，胡瓜立馬笑說：「我叫她不要，她就要結，我現在跟阿良變很好的朋友，我就跟他說不要當我女婿，但我看人準也沒用，談戀愛是她（小禎）。」