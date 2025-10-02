BL劇香港CP實現承諾「開襯衫秀超狂胸肌」　哽咽告白：沒你就沒我

記者黃庠棻／台北報導

三立BL劇《靈魂約定》播畢，日前舉辦粉絲見面會，主演群Martin王智騫、Kenji范麒智、洪暐、李定、邱勝揚皆出席與粉絲同樂。活動中安排了許多互動遊戲，讓粉絲近距離看到CP們的甜蜜互動。

▲《靈魂約定》播畢之後舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

活動上，王智騫、范麒智身穿黑白西裝禮服，帥氣演唱歌曲，讓粉絲直呼太浪漫「好像參加婚禮」；男團選秀節目《原子少年2》出身的洪暐、李定也特別帶來克卜勒時期的經典舞曲，重現比賽時期的唱跳表演，讓全場熱血沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《靈魂約定》播畢之後舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

在劇中，分飾兩角的王智騫特別提前以「夏澤方」的角色錄製祝福影片，在場粉絲聯想到劇情發展，不禁感動落淚。先前王智騫在宣傳時曾放話，若這場見面會門票兩分鐘內秒殺，他將在現場脫衣服答謝粉絲，當天也實現諾言露出壯碩的胸肌，讓粉絲一飽眼福。

▲《靈魂約定》播畢之後舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

隨著見面會的結束，《靈魂約定》也迎來尾聲，主演們也再次感性地說出內心的感謝。范麒智一開口就哽咽告白四年來的好夥伴王智騫，說道「從認識以來的四年多，我們經歷了很多，沒有你就沒有我，希望之後可以一直在一起！《靈魂約定》是我第一次演戲，也是讓大家第一次認識我，希望以後有更多的作品讓大家看到更多不一樣的我！」

▲《靈魂約定》播畢之後舉辦粉絲見面會。（圖／三立提供）

王智騫除了謝謝導演和團隊在拍攝期的指導，同樣也謝謝所有粉絲和搭檔范麒智，感性直呼「有一個人可以陪你一起瘋一起鬧，做任何事情都不會和你計較後果的人，是很難遇到的，無論以後遇到任何困難，我會更有勇氣面對。」