影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

記者劉宜庭、陳芊秀／綜合報導

「樂天女孩」嘎琳（胡佳琳）日前宣布合約結束就退出啦啦隊，9月28日是她最後一天在球場應援的日子，當天被球迷拍到淚灑球場、揮手告別的畫面，令粉絲心疼不已。

▲嘎琳最後一天應援哭了。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片中可見，嘎琳在應援活動接近尾聲時，嘎琳正向看台上的球迷揮手道別，起初，她仍保持著招牌的甜美笑容，但隨著離別氣氛越來越濃厚，她似乎再也無法抑制內心的激動情緒，眼眶泛紅，最終忍不住轉身拭淚，真情流露的模樣全被鏡頭記錄下來。

▲嘎琳9月28日最後一天應援。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



有粉絲在社群平台Threads上分享了這段畫面，並寫下文字喊話嘎琳：「希望下次見到妳，能看到的不再是淚水，而是開心的笑容。」字裡行間充滿了對嘎琳的支持與鼓勵。

▲嘎琳日前宣布退出啦啦隊。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

嘎琳9月16日宣布合約結束就退出啦啦隊，並坦言近期受到大量不實報導與臆測困擾，讓她對娛樂圈徹底失望，決定選擇回歸單純生活。事件延燒後，樂天球團也於今日發表嚴正聲明，強調將蒐證並不排除採取法律行動，以捍衛選手與啦啦隊成員的名譽。