韓啦啦女神結婚了！　喜嫁隊內小4歲內野手

韓職（KBO）韓華鷹隊傳出喜訊！有「棒球場三大女神」之一、外號「慶星大學全智賢」的啦啦隊成員金娟婷，將於今年12月與韓華鷹內野手河周錫步入婚姻殿堂。

▲金娟婷將和河周錫結婚。



婚訊是在10月1日傳出，當時MBC球評鄭珉澈於仁川SSG藍德斯球場轉播比賽時，透露河周錫賽季後將舉行婚禮，隨即引發熱議。隨後網路更流出河周錫發送喜帖的消息，準新娘正是啦啦隊女神金娟婷，兩人的婚期正式確認。

金娟婷2007年以蔚山摩比斯啦啦隊出道，因長相神似全智賢，加上172公分高挑身材而爆紅，與朴騏良、姜允伊並稱「棒球場三大女神」。她曾效力樂天巨人、NC恐龍等隊，2017年起回到韓華鷹至今，是球隊最具代表性的啦啦隊員之一。

▲金娟婷。



河周錫則在2012年新人選秀以狀元之姿加盟韓華鷹，歷經酒駕等爭議仍坐穩主力游擊手位置，並曾擔任隊長。本季他與韓華簽下一年總額1億1000萬韓元的FA合約，後半季打擊率達0.314，幫助球隊時隔7年再闖季後賽。

據悉，金娟婷與河周錫是相差4歲的姊弟戀情侶，如今不僅見證球隊重返季後賽，他們也將攜手邁入人生新階段，可謂雙喜臨門。