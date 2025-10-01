阿喜請「鏟假」攜母赴花蓮　挺進災區駁人力足夠謠言

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中女星阿喜就在社群發文，透露自己投入花蓮救災的心路歷程。貼文一出，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲阿喜赴花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

阿喜在文中透露，自己是向健身教練請了「鏟假」，並在媽媽喊「+1」後，母女倆便一同，踏上前往災區的列車。然而，在抵達光復鄉後，眼前的景象讓她當場鼻酸，「我印象裡清澈的花蓮蒙上一片霧茫茫的遮罩。」談到災區前線的樣貌，她描述，自己與另外五位女性志工，被載往重災區佛祖街，要協助的民宅，被厚達40公分的淤泥完全覆蓋，屋內不但瀰漫著化學藥劑的味道，更因罹難的小羊還沒辦法處置，而讓環境變得更加惡劣。

▲阿喜分享救災心得。（圖／翻攝自Instagram／joyshishi777）

阿喜也在文中駁斥關於災區「人力足夠」的謠言，並向外界呼籲，「人力真的還是很吃緊」，更以「螞蟻搬磚」來形容目前的清掃進度。阿喜認為「每一份小小的力量，聚集起來，就是改變的關鍵」，並為所有想前往災區的菜鳥，整理了一份，詳盡的教戰守則，「如果你願意來，就請帶著安全的裝備、健康的身體，以及一份單純的心。」貼文曝光後，吸引大批網友留言「鏟子超人，你真棒」、「人美心善，妳好棒」、「妳好有愛心，有妳真好。」