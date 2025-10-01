舒淇《女孩》釜山獲獎卻缺席金馬！　執委會認了她沒報名：我們應該體諒跟理解

記者蕭采薇／台北報導

舒淇首部執導的電影《女孩》，日前才在釜山國際電影節拿下「最佳導演」，不過早前片商就已證實，該片並未報名本屆金馬獎。1日金馬公布入圍名單，舒淇放棄報名一事，再度引起討論。金馬執委會執行長聞天祥則表示：「沒有一個電影獎可以涵蓋全世界所有它希望來參加的作品，我們也應該去體諒跟理解這樣的狀況。」

▲舒淇導演首作《女孩》即勇奪釜山影展最佳導演。（圖／甲上提供）



聞天祥被問及為何入圍名單中不見《女孩》時，直言：「各位不是都詢問過製作公司，也給予大家答覆了嗎？」但他也解釋，今年金馬獎報名截止日期是7月31日，真的不少影片是製作上來不及，像是即將上映的《泥娃娃》、以及剛宣布要參加東京影展的《雙囍》，都是這樣的情況，「我能說的是，包括《女孩》、《泥娃娃》和《雙囍》，他們都具備明年金馬獎的報名資格。」

▲舒淇導演首作《女孩》並未報名本屆金馬獎。（圖／甲上提供）

聞天祥也表示，金馬的任務，是要怎麼去接收這些來報名的作品，提供無論是業界、媒體或者是影迷們，這些來自電影的饗宴，「這是最重要的一個工作。」他也說：「坎城不能取代威尼斯，威尼斯也不會有坎城的片單，那我個人認為，金馬獎現在能夠商演以及提供的作品的品質以及不可被取代度，應該都還是很高的。」聞天祥也強調，舒淇和金馬獎關係良好，「威尼斯影展的選片人，還是在金馬試片室看的《女孩》。」

▲舒淇（左一）先前帶著首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

今年包含台灣出品的作品269部、中國的作品有204部、港澳地區的作品有87部、星馬地區的作品有27部，而今年報名件數較過往少，最大的部分體現在短片，今年就少了100多部報名，「因為今年開始，我們規定短片必須限制在40分鐘內，這也是這幾年國際影展的趨勢。」

▲金馬獎執行委員會執行長聞天祥。（圖／記者周宸亘攝）



最後聞天祥也強調，確實今年入圍的大部分作品，都是尚未正式在台灣上映的，而電影節的一大意義，就是推廣和放映，「以不要再說這些作品沒有聽過，很多都要入圍以後它才有機會在台灣被看到，如果有越多我們不熟知的作品，做為一個影迷應該要感到高興才對。」第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日，在台北流行音樂中心舉行。