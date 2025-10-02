抗癌戰士入圍金馬影帝！柯煒林許諾來台：要吃麻油雞飯糰　《大濛》狂掃11項提名

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎入圍名單揭曉，導演陳玉勳的作品《大濛》，以11項提名成為本屆大贏家。男、女主角方郁婷和柯煒林，都分別入圍影帝后。這也是柯煒林在宣佈確診肺腺癌第四期後，令人振奮的好消息。儘管不少人擔心他的身體，但柯煒林承諾將來台參與盛會：「又可以藉金馬獎來到台灣吃超商麻油雞飯糰，特別好吃。可以繼續演戲，幸福！」

▲《大濛》集結香港男星柯煒林與金馬新人方郁婷演出。（圖／華文創提供）

名單揭曉的當下，柯煒林正在舞台劇現場，一完成工作就已經有好友們準備的慶賀布條。他開心表示：「感謝大家的祝賀，能成為《大濛》團隊的一員很幸福，也恭喜《大濛》獲今屆金馬獎最多提名。」目前他的病情在積極治療下還算穩定，能繼續柯煒林喜愛的演員工作。金馬評審也特別稱讚他，除了《大濛》外，在今年的另一部香港電影作品《觸電》中，兩者呈現出完全不同時代氛圍和角色背景，卻同樣交出優秀的表演。

▲金馬名單揭曉的當下，柯煒林（後排右一）正在舞台劇現場，一下台就已經有好友們準備的慶賀布條。（圖／翻攝自IG）

曾以《美國女孩》獲得金馬獎「最佳新演員」，並成為當年最年輕影后入圍者的方郁婷，今年以《大濛》入圍「最佳女主角」。正在美國讀大學的她，儘管因為時差較晚得知消息，但開心表示：「今天本來很緊張的，因為要考期中考了。但一起床就看到大家的恭喜非常開心！」

▲《大濛》方郁婷突破過去都市女孩的形象，演出白色恐怖受難者家屬。（圖／華文創提供）

她也謝謝金馬評審的肯定，以及《大濛》團隊的所有人。方郁婷說：「我真的好愛這部電影，好愛大家。拍這部電影的時候，我無時無刻都在想像我的阿月會是什麼樣子。現在，我更迫不及待的想要和大家一起來分享阿月的故事。恭喜大家！大濛family11月見！」

▲《大濛》也是本屆金馬影展開幕片，導演陳玉勳將率方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊見證大時代的患難真情。（圖／金馬提供）

以《大濛》入圍「最佳導演」陳玉勳說：「最開心的是柯煒林和方郁婷都入圍，最遺憾配樂沒入圍然後我蹭到歌曲入圍，嘻嘻，入圍這麼多項，真的是我們劇組團隊非常優秀，我與有榮焉，能和他們一起工作真的很榮幸和開心。」

▲曾敬驊雖以《我家的是》入圍本屆金馬，但他在《大濛》中的表現，仍獲得評審讚賞。（圖／華文創提供）

此外，同樣以該片入圍「最佳原創電影歌曲」9m88則表示：「謝謝勳導給我這個機會參與大濛，從演出到演唱。很榮幸與勳導跟盧律銘一起寫了一首感人的歌曲。」

而以《我們意外的勇氣》入圍本屆影后的劉若英，則表示：「在煮晚餐被一堆訊息嚇到，原來是13年沒演長片的我，被金馬獎點名了！謝謝《我們意外的勇氣》團隊。」她也是該片的唯一入圍者。