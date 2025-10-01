ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

記者葉文正／台北報導

藝人海裕芬今天出席家扶基金會「甘苦生活節」活動，意外提到可能失業的問題，她透露「其實之前曾經兩個月沒有工作，考慮做家庭代工，主持工作真的越來越少。」並表示喉嚨出狀況，醫生用內視鏡卻查不出有任何東西。

▲海裕芬今天出席家扶基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

▲海裕芬今天出席家扶基金會活動。（圖／記者葉文正攝）

海裕芬說，之前在TVBS工作時，曾經因為收入不夠，銀行只剩不到一千元還提不出來，過去也會寫劇本，配音，能賺錢的都會努力去做，直到現在是三明治世代，上有老下有小，年紀到一個斷層，最近沒有人找主持就是沒有，又不想苦到小孩，收入少很多，所以考慮做家庭代工。她說：「當年曾摺紙盒，但問題是作好了沒地方放。當年連0204配音也接過，畢竟從小愛配音，就當成廣播劇在做，後來要真人對談情色話題，就不敢再做了。」

▲海裕芬考慮家庭代工。（圖／記者葉文正攝）

▲海裕芬考慮家庭代工。（圖／記者葉文正攝）

海裕芬也承認，過四十歲後，有疏離性人格，主持完活動，就會想要趕快走，沒辦法跟粉絲留言互動，所以也不能做直播，就默默許願，想要可否走老運，「歡迎大家找我演媽媽或阿嬤，至於想要找金主，只能隨緣，看小孩可否願意演戲或配音，把她推出去好了，之前有兩個月完全沒有半場主持活動，五、六月完全沒有邀約，也想說再生一個好了，但生不出來了，老蚌生不了珠，只能吐沙。」

▲坦承兩個月沒工作。（圖／記者葉文正攝）

▲坦承兩個月沒工作。（圖／記者葉文正攝）

如果幕前工作變少，海裕芬也已經到家裡附近學校田調，看小孩吃什麼小吃，想說去賣吃的給小朋友，也不要得罪小孩，他們是我的金主，有想過霜淇淋爆米花，賣滷味，麵跟麵線，紅豆餅跟鯛魚燒等等，都有可能去做。

而今天出席活動，她認為出席的家長太辛苦了，很多是單親，很心疼他們為了工作，剝奪跟小孩相處時間，幸好小孩很懂事，她女兒念念不到三歲，常常嗆她：「為什麼要上班，叫她瀏海放下她就知道我要去上班，爺爺婆婆姨婆都會搶著照顧她，但不同照顧方式也會有些狀況，長輩會偷塞糖，以前還給砂糖水，我都是直接說溝通。」

好友楊丞琳最近開刀，海裕芬說開刀沒有特別說，僅說楊丞琳是報喜不報憂，她會講好笑的事情把事情帶過，「但我的身體都OK，一直覺得喉嚨卡東西，但內視鏡都做了，醫生說也有可能胃食道逆流，我覺得有可能雞軟骨卡在裡面，還得做詳細檢查。」

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

