快訊／SJ大巨蛋還有票！主辦驚喜宣布「加開」　2天後全面開賣

記者吳睿慈／台北報導

SUPER JUNIOR 20週年演唱會臺北大巨蛋場次日前加場完售，仍有許多粉絲求票無門，主辦單位「遠雄創藝」10月1日宣布加開兩側座位區、視線不良區域，只為讓更多E.L.F.能與SUPER JUNIOR共享這段難能可貴的時光。

▲SJ大巨蛋宣布加開兩側座位區。（圖／遠雄創藝提供）



SUPER JUNIOR成為首個登上該舞台的外國團體，同時亦是第一個挑戰連續三天開唱的韓國男團。巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞」8月起從首爾開跑，巡演如火如荼在各城市接力上演，儘管台北場次來到3場，網路上還是有求票聲音，主辦單位「遠雄創藝」1日宣布加開兩側座位區及視線不良區域，Weverse會員可在10月3日11點到16點搶先購，同日（10月3日）晚間8點全面販賣。

不僅如此，SUPER JUNIOR日前捎來問候，利特率先開口報喜：「各位，我們帶來了非常令人開心的消息，SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in TAIPEI在臺北大巨蛋竟然要連續3天，要和大家見面啦！」SJ是首個在臺北大巨蛋連續三天開唱的韓國男團，東海開心喊著「浪漫」，圭賢仰頭祝賀歡呼「掌聲鼓勵」。

▲SJ大巨蛋加開座位區，2天後開賣 。（圖／遠雄創藝提供）



SUPER JUNIOR首次站上象徵性的殿堂，厲旭感動表示「對我們來說很特別，真的是非常大的榮耀。」再加上團體出道的月份為11月，使得大巨蛋3場更加有紀念價值，希澈也說：「能在我們出道月份的11月裡，在台灣與大家連續3天跟大家相聚，真的是一件非常感謝、珍貴的事。」手上沒票的粉絲不要難過，別錯過最後一波機會。