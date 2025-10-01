串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

9月串流出神劇！首先是全智賢與姜棟元主演的《暴風圈》，在Disney+台灣連續18天單日榜冠軍；《暴君的廚師》在南韓大結局17.1%高收視完結；台灣首度同步NHK晨間劇《紅豆麵包》結局18.1%刷新1年紀錄。另外短劇在爆流量神劇《盛夏芬德拉》，以下這部神作在台灣大受歡迎，同時帶來最新一週串流收視排行。

全智賢《暴風圈》18天Disney+台灣日冠軍

▲《暴風圈》。（圖／翻攝自韓網）

全智賢相隔四年回歸小螢幕主演《暴風圈》，加上影壇男神姜棟元扮演保鑣，兩大演技派飆戲又有浪漫愛情劇情，成為收視最大看點！據統計網站「Flixpatrol」的公開資訊，《暴風圈》在Disney+台灣連續18天都是單日榜熱門第一，直到9月30日被動畫《地球特派員》擠下第2名。同時該劇也是平台全球觀看次數最多的原創韓劇。

台灣首度同步播NHK晨間劇《紅豆麵包》

▲《紅豆麵包》。（圖／翻攝自X）

《紅豆麵包》是台灣串流平台首度與日本NHK同步播出的晨間劇，故事改編自《麵包超人》漫畫家柳瀨嵩與妻子小松暢的半生故事，由今田美櫻搭檔北村匠海。該劇自播出以來在台灣串流收視迴響熱烈，夏季期間更是KKTV的每週週榜第一，超越平台播出的夏季檔日劇，劇集目前已於9月26日播出完結篇，收視率創下18.1%締造最高收視，超越上一檔《御飯糰》，僅次於去年《女法官大人》完結篇18.7%的紀錄。也是晨間劇相隔近1年再度出現破18%的高收視。

《暴君的廚師》創2025tvN年度最高收視

▲《暴君的廚師》。（圖／翻攝自韓網）

《暴君的廚師》由潤娥搭檔李彩玟主演，故事描述三星主廚延志永意外穿越到朝鮮時代，邂逅有「絕對味覺」的暴君燕熙君，兩人展開美食與愛情的故事。劇集結合穿越、美食與浪漫愛情3大元素，除了連續6週台灣週榜熱門前10名，其中5週皆是台灣收視冠軍，上線第6週更是11個國家地區收視第一。該劇完結篇17.1%以超甜劇情完結，創下tvN今年以來收視最高紀錄。

短劇《盛夏芬德拉》爆紅！大陸播放量破20億

▲短劇《盛夏芬德拉》是近期短劇界神作。（圖／翻攝自小紅書）

大陸短劇不斷爆出神作，《盛夏芬德拉》在台灣iQIYI最新一週奪短劇榜第一。該劇9月20日上線後人氣席捲全大陸，不僅在「紅果短劇」熱度破億，連續3天打破平台熱度歷史紀錄，可說史無前例，截至目前為止播放量突破20億，也是多家串流平台短劇榜第一。該劇由「馬廄製片廠」出品，改編自小說《冷戰三年，扯證離婚他卻悔紅了眼》中的大哥篇番外故事，小說去年翻拍短劇《深情誘引》，由王格格、何健麒主演，番外篇翻拍《盛夏芬德拉》，由劉蕭旭、郭宇欣主演，描述兩家聯姻下的男女，在不知不覺中萌生情愫，以芬德拉玫瑰的含苞、半放、盛放三種狀態，隱喻男女主角關係的3段轉變，劇集爆紅後，男主角劉蕭旭成為微博熱搜人物。陸網形容本劇是推動短劇進入「審美提質2.0時代」的標竿之作。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《暴風圈》18天日冠軍被《地球特派員》擠下

▲《暴風圈》霸榜18天日冠軍，近日被《地球特派員》超越。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／宋仲基《我的青春》奪冠

▲friDay影音收視週榜（9/22-9/28）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《水屬性的魔法師》衝第3

▲Hami Video收視週榜（9/22-9/28）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《赴山海》霸榜、短劇《盛夏芬德拉》爆紅

▲iQIYI收視週榜（9/22-9/28）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI短劇收視週榜（9/22-9/28）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《紅豆麵包》完結《水屬性》第3

▲KKTV收視週榜（9/22-9/28）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／短劇《千億總裁向我求婚了》首登冠軍

▲LINE TV收視週榜（9/22-9/28）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《水屬性的魔法師》登第3

▲MyVideo收視週榜（9/22-9/28）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《暴君的廚師》爆甜結局《今際3》上線1天衝第2

▲Netflix收視週榜（9/22-9/28）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜8周





▲公視+收視週榜（9/22-9/28）。（圖／公視+提供）







