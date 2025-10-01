火球祭驚喜卡司再曝光！　「超狂台團陣容」網看呆：真的太強

▲玖壹壹將登上火球祭開唱。（圖／夥球擊提供）



記者翁子涵／台北報導

一年一度在樂天桃園棒球場舉辦的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月22日及11月23日登場，今釋出首波超強陣容，由玖壹壹以及美秀集團兩組「台客神團」領軍，搭配多組如黃玠、鳳小岳、隨性、八十八顆芭樂籽、胖虎等「各有台味」的特色陣容，引爆網友熱議，留言：「天啊這波台客大軍我喜歡，我收！」、「真的是最強台客來襲了！」、「台團陣容也不輸外團，火球祭真的好強！」

▲▼美秀集團、黃玠、八十八顆芭樂籽都是演出嘉賓。（圖／夥球擊提供）



首次受邀的嘻哈天團玖壹壹無預警空降火球祭，讓聽團仔們倍感驚喜。上週末玖壹壹與滅火器甫於澎湖追風音樂節合體，滅火器鼓手柯光更貼出滅火器吉他手以及玖壹壹春風的合照，除了神色有些相似外，巧的是兩人的英文名字都是「EO」，讓網友笑翻，滅火器主唱大正提到邀請玖壹壹有點不好意思地說：「其實我跟建志是高爾夫球友啦！我之前也一直覺得如果有一天玖壹壹能夠來火球演出一定別有風味、超帥的！所以就相揪他們一起啦！」

從2019年火球祭開始皆無缺席力挺的美秀集團，與滅火器從 20 年前台中廢人幫時期便相識，甚至在永和曾共租工作室的多年舊識「黃玠」，與滅火器共組「Punkers Three」龐克三兄弟的「隨性」、「胖虎」，最近甫推出新專輯並完成 Legacy TERA 大場演出的龐克新世代「粗大Band」，以及於去年推出最新專輯《浪漫野球戰士列傳》的「八十八顆芭樂籽」，不僅音樂作品與火球祭棒球場域非常契合，主唱阿強也是棒球節目「野球乾一杯」主持人，在棒球場演出絕對應景。

海外神團也帶給樂迷驚喜，本日釋出陣容也包括來自東京、成軍 27 年的 SKA 帝王 YOUR SONG IS GOOD，被稱為「最強跳舞音樂」的他們，從 Ska Punk 曲風起家，近年多以熱帶元素舞曲為主，帶來 Chill 又動感的魅力現場，火球團隊皆掛保證「一定讓來現場的你一聽就愛上！」

