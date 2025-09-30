陳淑芳不漲片酬「代言費捐給花蓮」　86歲堅持不退休：不然要在家等死嗎？

記者蕭采薇／台北報導

第62屆金馬獎30日舉行「遞獎大使暨入圍禮品開箱」活動，今年獲頒金馬獎終身成就獎的影后陳淑芳，親自揭曉本屆遞獎大使，將由王品澔、何曼希、陳泰河、楊富江四位新生代演員接棒遞獎大使。她平時熱愛公益，透露這次也有捐款幫助花蓮，「看新聞哭了好幾天，真的很可憐。」

▲陳淑芳獲頒「金馬62」終身成就獎。（圖／記者周宸亘攝）



陳淑芳不但是史上第一位，在同年獲得金鐘獎和金馬獎「終身成就獎」的演員，也是目前唯一在同一屆金馬獎中，同時獲得最佳女配角和最佳女主角的人。當時她在台上領獎時，承諾「絕不漲價」。她30日受訪時坦言，「我們沒有漲價，就是靠代言的錢，才能繼續做公益。」

▲「金馬62」陳淑芳（中）獲頒終身成就獎，並由（左起）陳泰河、楊富江、何曼希、王品澔擔任遞獎大使。（圖／記者周宸亘攝）

陳淑芳表示，這次上台領終身成就獎她會再講一次，並強調自己絕不會退休，「我不能退休，沒工作會生病」，更半開玩笑說，如果沒工作，「是要在家裡等『那個字』（死）嗎？」陳淑芳直言：「有工作就很開心，會做到再也不能拍戲為止。」

陳淑芳熱心公益，近日看著花蓮光復鄉災情嚴重，她透露有捐款幫助花蓮，「希望演藝圈的朋友、民眾，過得去多少拿一點，看新聞哭了好幾天，真的很可憐。」談及花蓮洪災，有越南和印尼移工組志工隊，身為新住民二代的楊富江和陳泰河都覺得餘有榮焉。

▲（左起）楊富江、陳淑芳、何曼希、王品澔、陳泰河。（圖／記者周宸亘攝）

楊富江透露，因為之前有去《化外之醫》劇組幫忙翻譯，透露有幾位到花蓮幫忙越南移工，其實也有參演《化外之醫》。楊富江說：「他們真的是很衝的人，去幫忙不同的家鄉的人，他們真的很想要去幫忙」至於拿移工們拿著越南國旗，楊富江笑說：「其實就是，我們真的很愛炫越南國旗」。

▲「金馬62」將終身成就獎頒給陳淑芳。（圖／記者周宸亘攝）



同為新住民二代的陳泰河，則說會找時間跟演員朋友過去幫忙，「我覺得不管是誰，只要有心想去幫忙，都是很棒的事。」王品澔也表示，雖然有心想去幫忙，但因為有拍攝工作，所以選擇捐款幫助花蓮。