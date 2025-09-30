YTR酷認難撕「外國創作者」標籤！　定居台灣8年...起初學中文原因曝光

記者孟育民／台北報導

在台法國YouTuber酷斥資500萬，推出大型企劃節目《中文怪物》，希望透過節目推廣中文的美好。身為在異地生活的外國人，酷定居台灣目前已經8年了，他向《ETtoday星光雲》透露，認為最難學習的語言還是中文，「我在韓國學了6個月就可以開始看韓文書了，我沒花太多時間，但中文我花了更多時間，因為你看到不認識的字，你沒辦法猜它的意思，連要查字典都沒辦法，還要加聲調，特別痛苦。」





▲酷來台8年分享心得 。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）



事實上，酷坦言當初想學中文是因為在法國大學有修中文課，只為了向友人炫耀，「因為一般法國人看不懂，不是特別崇敬中文，是剛好有這個選項，所以就想挑戰看看。」至於為何會選擇來台灣，他則說，「剛好那時候要去韓國留學，我在大學有學一點中文，如果直接去韓國有一點可惜，可能會忘光，所以就想先來台灣實習3個月。」他後來到韓國漢陽大學當交換生，在2017年畢業後再回到台灣生活，至今已經過去8年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲酷當初學習中文都是誤打誤撞。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

酷透過工作練習中文，並沒有特別上課，被問到身為國外的創作者，在台灣工作會比較辛苦嗎？他表示，「我覺得有比較辛苦的地方，也有比較吃香的地方，我們比較吃香的地方是，因為我們是外國人，所以比較特別一點，容易被注意；反效果是我們比較容易被綁架，被這種『外國人在台灣』的形象綁架，要去脫離這個形象是滿難的。」

酷接著說，為了擺脫大眾對於外國創作者的既定印象，所以也做了《中文怪物》，「想要讓大家看說，一個住台灣的外國YouTuber，他可以拍一些不只是吃，不只是來台灣旅遊的影片，也是可以做比較完整的節目。」