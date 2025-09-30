中信啦啦隊女神滑水脫了！比基尼「根本包不住超兇上圍」罩衫全透視

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平常即使工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她30日便在社群網站上傳了滑水，正式開始前的火辣造型，立刻吸引不少網友按讚！

▲短今穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



照片中，可以看到短今身穿黑色長版罩衫，相當映襯她的白皙膚色，透膚布料若隱若現出纖細曲線，腰間收緊的剪裁拉出完美比例。深V剪裁辣露內搭的黑色比基尼與高腰短褲，深溝和渾圓半球全被看光光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼短今搭小遊艇。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



短今配戴大框墨鏡坐在小遊艇上，手中拿著黑色水壺，與全身黑色系造型相呼應。挑戰滑水時，她脫掉罩衫並穿上救生衣，自信地說「一定要成為浪上最美的花，不要再說我是AI了」！

▲短今滑水時脫掉罩衫。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



事實上，短今當初因為長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」這個名字；而之所以會接觸到棒球，是因為朋友剛好帶她去看比賽，坐在現場的她備受震撼並決定報名徵選。