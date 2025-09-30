ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／妮可基嫚爆婚變！夫妻已分居數月　知情人士曝：老公搬離獨留妻顧2女

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村天王凱斯厄本（Keith Urban），這對備受外界稱羨的銀色夫妻，近日卻驚傳婚姻觸礁！兩人愛情長跑多年，始終是演藝圈的模範代表。突如其來的分居消息，無疑為娛樂圈投下一顆震撼彈。

▲好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村天王凱斯厄本（Keith Urban）爆出分居。（圖／路透）

▲好萊塢巨星妮可基嫚（右）與鄉村天王凱斯厄本（左）爆出分居。（圖／路透）

根據《TMZ》報導，這對巨星夫妻的婚姻關係似乎已悄悄生變，甚至傳出兩人已分居一段時間。多位知情人士透露，這對夫婦「自夏季初以來」就一直分居。而妮可一直在照顧他們的兩個孩子，「自從凱斯離開後，她一直在幫助家人度過這段艱難的時光。」

消息人士透露，分居是凱斯厄本單方面的決定，而妮可基嫚並不想分居，且一直試圖挽救婚姻。知情人士表示：「凱斯已經在納許維爾有了自己的新家，並搬出了他們一家人在納許維爾的房子。」

妮可基嫚與凱斯厄本結婚多年，育有分別為17歲和14歲的兩位可愛的女兒，家庭生活看似幸福美滿。過去兩人也曾多次公開分享婚姻保鮮秘訣，如今卻傳出婚變，不免讓外界對於這段看似堅不可摧的關係感到疑問，也好奇是否真有難以跨越的隔閡。

 

