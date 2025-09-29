直擊／白種元出事後首露面！現身東區餐廳：會常來台灣　客人全嚇到

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣主廚白種元自爆出負面風波後，他先是5月在YouTube頻道宣布全面中斷演藝活動：「我將不再以藝人身份，而是以企業家白種元的身份。」回歸本業致力改革。他雖宣言引退，但29日罕見現身台北位於東區的餐廳站台，現場示範「菜包肉」，引起店內民眾搶拍。

▲《黑白大廚》白種元為烤肉店站台記者會。（圖／記者周宸亘攝）



白種元因有出眾料理實力爆紅，手握多個連鎖餐廳品牌，受到婆媽粉絲愛戴，甚至連防彈少年團都幫家人追星、告白。怎料，他5月爆出餐廳食品來源標註不明、產品品質、食品安全以及內部管理等爭議，最終宣布中斷演藝事業，從所有節目下車。

▲▼《黑白大廚》白種元示範「菜包飯」。（圖／記者周宸亘攝）



但風波過去4個多月，他近來動作頻頻，先是回歸《黑白大廚2》，29日更現身自己的韓式燒肉餐廳品牌站台，罕見來到台灣出差，親自示範韓式烤肉的精隨餐點「菜包飯」。

白種元雖消失幕前4個月，但講話還是頗風趣，提醒在場記者，「『菜包飯』很難喔，包得好還可以增進男、女朋友間感情喔，包太大女生無法一口吃下去就不好了。」

▲▼《黑白大廚》白種元罕見來到台灣。（圖／記者周宸亘攝）



白種元解釋這次來台目的主要是為探望海外餐廳營運狀況，「在台灣有很多喜歡韓式料理的人，謝謝大家」，他親切說明：「現在大家來到的地方叫做本家燒肉，國外加起來有店面有100多間，10幾天前，我開始進行各國參訪，去了東南亞等地，現在第三輪就是台灣。」

吃遍各國美食的他，對於台灣牛肉麵愛不釋手，「我每次來必吃牛肉麵，剛剛中午我也吃了牛肉麵，還有台灣早餐豆漿配油條，今天本來想去吃，但因為是連假店家沒開。」白種元也說，「我會常來台灣，但不是來本家，是想來吃台灣美食，在韓國也有所謂的城鄉差距，我在韓國會針對城鄉地區做慶典，台灣是夜市是世界級的，有很多可以學習取材的地方，我會常來台灣，帶回韓國發展！」致力於推動美食。

▲白種元現身引起民眾搶拍。（圖／記者周宸亘攝）



白種元罕見來台，看得出來對記者會活動很重視，韓方工作人員為畫面協調，數度進場調整擺設，也向台灣店家確認「到場媒體數量」。值得一提的是，餐廳內雖有記者會進行，但照常營業，正值連假假期，幾乎是客滿狀態，店內消費者看到白種元現身，也嚇到驚呼「那不是白種元嗎」、「他怎麼在這」，拿起手機搶拍。