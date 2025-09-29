保時捷「副駕給愛犬坐」！陳美鳳信義區逛街被目擊 待遇根本巨星級

▲捕獲野生陳美鳳，逛完街專屬座車接送。（圖／讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

女星陳美鳳擁有魔鬼曲線和凍齡顏值，是演藝圈著名的凍齡美女，私下的她個性超親民，常在社群網站分享生活和工作日常，日前有讀者在台北市信義區捕獲野生陳美鳳，她從貴婦百貨走出來，專屬座車前來迎接，細看她的愛犬妞妞坐在副駕駛座上，模樣非常可愛。

日前讀者在信義區百貨商圈捕獲野生陳美鳳，只見她一身低調而有型的穿搭，從容地從百貨公司走出，而她的專屬保時捷座車早已在路邊等候，待遇完全是巨星級。

陳美鳳一走近座車，立刻有司機上前，貼心地為她開啟後座車門。陳美鳳則彎腰準備入座，臉上帶著一抹微笑，看起來心情極佳。另外，眼尖的讀者發現，在副駕駛座上，坐著陳美鳳的「狗女兒」愛犬妞妞，這個專屬寶座，顯示妞妞在陳美鳳心中的重要地位。

▲陳美鳳愛犬妞妞坐在保時捷副駕駛座上。（圖／讀者提供／翻攝陳美鳳臉書）



陳美鳳非常呵護愛犬「妞妞」，感情好到幾乎到了形影不離的程度。在陳美鳳的生活中，妞妞早已超越了寵物的身份，成為了她最重要的家人和精神寄託。烈日下出門，陳美鳳還會幫妞妞準備太陽眼鏡，

她曾分享過一段妞妞立功暖心故事，某次陳美鳳在回家路上，看到一隻驚慌失措的約克夏小狗在路上亂竄，她嘗試各種方法都無法成功靠近，靈機一動下，想到了妞妞那誘人的屁股，許多公狗都會被吸引，陳美鳳派出妞妞幫忙，果然，走失小狗一聞到妞妞，便被吸引，一路跟著她們走進警衛室，最終被順利抓住，也讓小狗迅速找到失主，平安回家。

