天后席琳娜結婚了！「賓客都是大咖」她披絕美白紗…甜吻老公全被拍

記者潘慧中／綜合報導

「迪士尼甜心」席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）過去和小賈斯汀（Justin Bieber）一段情談得轟轟烈烈，2023年底認愛知名製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）後，事隔約1年半，小倆口於美國時間27日結婚啦！

照片中，可以看到席琳娜身穿一襲白色無袖高領禮服，坐在草地上時，裙襬如花瓣般鋪展，她閉眼微笑，將小巧的白色花束擁在懷裡，散發出童話般的浪漫氛圍。

新郎班尼布蘭柯則是身穿一套正式的黑色西裝，剪裁俐落，散發紳士氣質。再加上他一頭自然捲曲的髮型，更增添幾分個人特色與復古氛圍。小倆口時而深情對望、牽手親吻，他還躺在席琳娜的腿上，甜蜜盡在不言中。

值得一提的是，婚禮現場可說是眾星雲集，包括席琳娜的閨蜜泰勒絲（Taylor Swift）、史提夫馬丁（Steve Martin）、芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）、紅髮艾德（Ed Sheeran）和艾希莉朴（Ashley Park）等知名藝人。

事實上，自從席琳娜認愛以來，有祝福也有反對聲浪，但她從不在意，反而還直率地回擊酸民：「他是我心中的一切」、「他比我遇過的任何前任都還好」、「這是我最幸福的時光，我永遠不會讓你們（酸民）的評論來指導我的生活，永遠不會！」