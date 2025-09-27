江志豐被感動選謝金晶MVP！ 謝順福「我會問爸爸那邊有沒有缺歌手」

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，主題「用歌聲感謝生命中的貴人」並邀請到從國小五年級就參加歌唱比賽的台語小天后吳淑敏以及詞曲創作的實力派歌手江志豐合唱〈香水〉。

▲吳淑敏(左)與江志豐。（圖／民視提供）

節目播出適逢教師節連假，主持人白冰冰與陽帆率領大家向全天下的老師祝福佳節愉快。歌手吳淑敏提到要感謝的貴人就是白冰冰，當年歌唱比賽出來還沒有正式出道，工地秀時遇到白冰冰，吳淑敏說：「當時冰冰姐跟媽媽說怎麼不來她節目唱歌？」，這因緣際會才讓吳淑敏第一次有電視大舞台的演出機會。

▲謝金晶演唱。（圖／民視提供）

節目中每位歌手演唱的歌曲都有一位要感謝的人，莊振凱演唱〈今生最愛的人〉提到當年結婚生子剛好是生活最困苦的時候，那時候收到前輩蔡小虎的鐵製的「餅乾盒」，要他拿回去給小孩子吃，回去一打開裡面有10萬元救急錢，讓他紅著眼眶感動到現在忘不了蔡小虎大哥的恩情。歌手謝金晶最感謝唱片公司跟爸爸豬哥亮，演唱〈我的爸爸〉悼念父親讓眾多受到豬哥亮照顧的歌手落淚。

▲孔鏘想要棄琴逃逸。（圖／民視提供）

白冰冰突然看到一位神祕嘉賓謝順福(豬哥亮大兒子)，白冰冰憶起當年豬哥亮作秀、節目都是唯一指定孔鏘老師，很多人都受到豬大哥的照顧，沒想到謝順福開玩笑說：「我夢到我爸爸說跟楊登魁老闆在天堂包歌廳秀做得很開心，現在只差一位樂隊領班不知道孔鏘老師有沒有空？」

▲白冰冰(右與陽帆(左)訪問吳淑敏與江志豐。（圖／民視提供）

嚇得孔鏘老師一臉發白「棄琴逃逸」全場大笑，沒想到大牌秀老師江志豐備受感動也選謝金晶為當日MVP，讓胞兄謝順福感動得向他致謝，還補槍說：「我做夢時會拜託我爸爸那邊有沒有缺歌手」，主持人陽帆更是連忙幫忙喊「沒有空」，笑料不斷萬哏齊發。