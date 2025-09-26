馬西屏力抗失憶十年　奪圍棋冠軍養生秘訣公開

記者葉文正／台北報導

資深媒體人馬西屏活躍於各大政論節目，日前自曝十年前開始失憶引發譁然。近日他登上《聚焦2.0》暢談對抗老經驗，如何從60歲發現症狀到70歲拿下「故宮盃圍棋賽」冠軍榮耀！除了健康飲食，更不吝分享五招秘訣開發腦潛能，手腦並用延緩失智症狀，更展現驚奇手技令現場來賓相當佩服。

▲馬西屏(右)近日出席《聚焦2.0》分享抗老祕訣。（圖／年代提供）

馬西屏訴說失憶經歷，理性知道老化為正常現象，感性層面則是原先「上知天文、下知地理」的人失憶實在有損顏面。不僅在節目上忘記行政院長是誰，連前一晚講過的話題都能沒了印象，更別提老婆把蛋塔放冰箱，飯後他只記得把冰箱「那個」拿來吃，就是想不起來「那個」是什麼？實在令他相當痛苦，懷疑是壓力太大，也不排除是心臟手術加快老化速度導致。

▲馬西屏失憶十年。（圖／年代提供）

對抗失憶來到第十個年頭，馬西屏不外乎靠著保持閱讀和運動習慣活絡身體機能，同時呼籲大眾切勿為了求好心切攝取過多保健品，務必注意劑量是否超標，以免適得其反。生病這段期間馬西屏埋首投入能量學，現場秀出宇宙隕石、能量棒、夜明珠等珍藏寶物，其中能量棒則稱能使人穩住重心，宛如行走的不倒翁！如今抗老有成，他在攝影棚大方分享「手指運動」和「手掌抓硬幣」技巧，讓主持人高文音嘖嘖稱奇直呼：「不可能！」定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。