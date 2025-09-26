夏禕突然現身嘆都在照顧孫女　不再結婚「好女不事二夫」

記者葉文正／台北報導

57歲女星夏禕今天出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的中秋聯歡餐會，她有過一段婚姻、育有一女、已當外婆的她孫女5歲了，狀態維持得很好，她被問到目前感情狀況如何？她不改直性子：「現在都當外婆了，沒人追，好女不事二夫，會下地獄的。」還說帥哥不會看上自己，把重心放在家庭與事業。

▲ 關懷演藝人員基金會中秋節聯歡餐會，夏禕(右)與勾峰 。（圖／記者徐文彬攝）

夏禕對於已當外婆也是顯得很開心，「一個外孫女已經忙到不行，她現在5歲大，從6個月帶到現在」，她笑說，女兒是被她「逼」才生小孩，如今祖孫情深，自豪外孫女在8個月大時就能隨著音樂節奏舞動，遺傳到她的藝術細胞，感覺比她還厲害，但孩子未來會怎樣不知道，不一定非得走這行。

▲ 財團法人中華民國關懷演藝人員基金會中秋節聯歡餐會,衛子雲(右) 。（圖／記者徐文彬攝)

提到養生祕訣，她透露多年來嚴格控管飲食，「不吃冰、不吃炸、不吃甜、不吃烤，唯一無法割捨的就是辣」，近2年她更戒掉白米，改吃藜麥米，避免血糖升高；作息規律，堅持11點前睡、早上7點起床，還會起來練功維持體態，「保持一下在舞台上還能翻三個跟斗。」生活充滿活力，也非常自律。

▲關聰 。（圖／記者徐文彬攝）

工作上她投入戲劇拍攝，正在籌備自編自製60集的電視劇，她透露，該劇本是她親自操刀，預算高達1600萬人民幣（約6845萬台幣），但她說資金應該還不夠，「現在正在求爺爺告奶奶，因為沒有錢」，她表示演員陣容已確定，但因有人過世而有更換，尚未簽約前不便公開，不過自己也會參與演出，預計最快明年開拍，也會海選讓新人有機會演出。

▲石雋老當益壯。（圖／記者徐文彬攝）

據了解，近年夏禕定居上海，不時回台灣看家人，過去她在內湖、林口都有自己的房子，重心轉回大陸後已經賣出，近年她工作減少，花更多時間陪伴家人，雖有些幸福肥，但五官仍可明顯看出就是夏禕她本人；去年她也曾回台灣參加中華民國關懷演藝人員基金會聯歡餐會，還上《聚焦2.0》透露過去因為苦練耍花槍右肩脫臼不在意，繼續練習，這一兩年在拖地、穿衣服時都曾脫臼，一度手抬不起來，經檢查發現已惡化成旋轉肌破裂。