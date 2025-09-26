班鐵翔得獎受訪　談學生王大陸逃兵　「他是天真無邪大男孩」

記者葉文正／台北報導

資深演員班鐵翔日前以亞洲影視內容大獎」（ContentAsia Awards）獲得銅獎，今天現身演藝人員中秋餐會，拍戲四十多年，提名入圍多次，這次拿獎很欣慰，也說如果拍戲，會把自己關在房間，不跟老婆接觸。被問到學生王大陸逃兵，他則說完全不知道這些事情，但認為王大陸是天真無邪的大男孩。

班鐵翔現身。

班鐵翔說，他也替很多資深藝人有話想說，有很多辛苦的老演員演技都很好，只是沒有被看見，第八藝術要被很多方面被看見，包括攝影燈光等等，都恰到好處才能得獎。

江彬現身。

班鐵翔哽咽表示，演藝時看到的故事，這些老人家，離開家鄉，一生戎馬，到台灣來，生兒育女，一路上走來，我們生日都要跪下磕頭，血脈相傳大時代的悲劇讓人心疼，角色跟我爸爸非常像，其實就是在說你。

池秋美狀態不錯。

提到劇中的媳婦，班鐵翔說道江祖平遭遇，他表示：「跟女演員私下不太接觸，我只知道他是好演員，演戲很認真入戲，感受到他的真誠，私下結束後我們就沒聯絡，連賴等通訊都沒有聊，演員要投入情感，好演員下戲後入戲快，出戲也快，發生此事希望大家一切平安，希望她事情能圓滿結果。

班鐵翔也表示，「有跟吳慷仁聯絡，王大陸我還一對一教學，見面大家互相尊重，我常常幫所有演員上課，包括劇本台詞表演，因為有的年輕演員標準國語需要訓練，大陸逃兵我不清楚，他跟我學戲很可愛，很天真，甚至他要一筆錢上課很容易，但他說不想跟我爸要錢，我賺錢來跟你上課，上一堂課後，接著會停工，去打工拍戲後，賺到錢才又來上課，他每天吃水餃省錢，我看到本人跟新聞連不上的，他是青春洋溢天真無邪的大男孩。十五年以前，有很多學生私下請我教課。」

班鐵翔透露，最近中國大陸也找我去教課，想要拍好戲，希望我去導戲，拍學校校園戲，陶瓷文化的內容，希望找吳慷仁合作，但他太忙難說，孩子長大就要看他飛，給予他祝福。

班鐵翔在劇中飾演退伍老兵，跟太太相依為命，望子成龍，兒子李運慶卻不學無術，一氣之下把兒子趕出家門，在太太去世後，又覺得返鄉照顧他的兒子、是來謀奪財產的。班鐵翔形容，角色是刀子嘴豆腐心，一幕他抱著老婆照片哭的場景，正好體現內心的孤獨和沒有安全感。

值得一提的是，儘管對兒子兇狠，班鐵翔卻對飾演家政鐘點工的江祖平出手闊綽，還大方送出20萬的包包，「兒子反而覺得，她是來搶財產的！」班鐵翔也解釋，這角色內心孤獨，因此有人照顧，他是真的會覺得感恩，把江祖平當作女兒疼。