趙露思新劇《許我耀眼》無預警開播！　陸網見「播放列表」狂喜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思演出的新劇《許我耀眼》26日無預警空降開播！她與經紀公司銀河酷娛鬧翻，演藝工作全面停擺，待播劇僅有一部《許我耀眼》，且經歷多次延期，如今確定播出，串流平台出現播放列表，讓粉絲又驚又喜。

▲趙露思新劇《許我耀眼》26日無預警空降開播。（圖／翻攝自微博）

《許我耀眼》改編自知名作家張悅然於2017年發表的小說《大喬小喬》，該作層被改編電影《喬妍的心事》，由台灣導演趙德胤執導，趙麗穎與辛芷蕾主演。而電視版與電影版劇情大不相同，趙露思扮演女主播「許妍」，與陳偉霆扮演假面夫妻，經歷婚姻破裂後，男方才展開「追妻火葬場」，夫妻卸下偽裝後面對真心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劇組官方微博宣布《許我耀眼》開播。（圖／翻攝自微博）

▲網友截圖《許我耀眼》播放列表，驚喜喊話「真的播了！」（圖／翻攝自微博）

趙露思從甜妹形象轉型，演出的作品《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》、《珠簾玉幕》在台灣幾乎每部都爆紅，深受台灣觀眾喜愛。她年初公開坦承自己罹患憂鬱症，並出現軀體化症狀，為此進入長期休養，同時也公開與經紀公司的抗爭，目前她已經註銷3000萬人追蹤的微博帳號，但是在另一個社群網站小紅書也累計超過2300萬粉絲追蹤，人氣仍然相當高。