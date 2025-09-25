網讚《中文怪物》規模「超越台灣綜藝」　吳鳳分析電視節目3劣勢

記者蔡宜芳／綜合報導

法國YouTuber酷近日斥資500萬打造網路節目《中文怪物》，邀來各路居住在台灣的外國人進行中文挑戰賽，掀起極高討論度。而已經歸化台灣的土耳其裔男星吳鳳，25日在社群給予節目高度肯定，直言《中文怪物》用心又新鮮。

▲酷製作的《中文怪物》受到熱烈歡迎。（圖／翻攝自Instagram／kudream）

吳鳳表示，自己看到不少網友評論《中文怪物》的規模製作已經超越台灣綜藝節目，讓他感觸頗深，「我說實話，雖然我自己也是電視圈出來的，但是現在的台灣電視節目真的創意很少！我也跟很多朋友討論過，老派的做法不會讓台灣電視節目進步！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳鳳指出，電視觀眾仍以長輩居多，年輕人難以投入興趣，「光主持人臉孔就沒有什麼變化，節目內容更是大同小異。」相較之下，他觀察到美國節目每年都有新面孔與多元背景的藝人，韓劇則不斷推陳出新，「連我妹妹因為韓劇的關係，慢慢開始學韓文！反觀台灣電視節目重複性高，沒有變化。」

▲吳鳳直言現在的台灣節目幾乎沒什麼新意。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

回憶自己入行時，吳鳳自認幸運，「抓到電視節目還算流行的後幾年，當時金鐘獎頒獎典禮也有不錯的收視率跟話題。現在呢？少了一半吧。」他認為，《中文怪物》證明了一件事，就是要做出新鮮內容，需要有想法的團隊，「內容要符合新時代潮流，也需要多看其他國家怎麼做！」期許未來不管是網路還是電視，都能創造出更多新鮮題材。