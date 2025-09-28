ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉雨柔產後「生理期血量爆增」
《中文怪物》法網紅遭炎上
SVT首邀國際大咖當嘉賓！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 林嘉凌 崔璀璨 家家 李雅英 劉雨柔 SEVENTEEN

《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

文／人物誌

國產災難動作片《96分鐘》，作為首部以「高速鐵路」為核心場景、全劇壓縮在單一時間線的大型災難片，劇情講述拆彈專家「阿任」宋康任（林柏宏飾）與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾），在一趟北高直達的高鐵列車上，捲入了神祕的炸彈威脅，在時速高達300公里的南下列車上，夫妻倆既要面對危害數百人的恐怖攻擊，又得被迫面對不願回憶的過往，究竟三番兩次糾纏著阿任的炸彈客，到底有何訴求？

▲國產災難動作片《96分鐘》。（圖／《96分鐘》劇照，下同）

挑戰千人信義區封街，打造一比一完整車廂還原高鐵場景

[廣告]請繼續往下閱讀...

演員陣容集結臺灣中生代實力派演員，除了前述林柏宏、宋芸樺主演，更包含王柏傑、李李仁、李銘忠、姚以緹、蔡凡熙、黃奇斌等人，災難當前，車廂成了社會縮影，演員們演出不同階層的民眾面對危機的反應，將貪生怕死的人性自私面，以數種表現手法作呈現。《96分鐘》歷時共九年籌備與拍攝、斥巨資1.6億元臺幣打造，並結合好萊塢Previs技術（預拍攝），使團隊在拍攝爆破與群戲的部分，能事先模擬拍攝效果，更有助鏡頭設計、走位安排，讓其預算能發揮最大成效。

為了還原高鐵車廂的場景，劇組在臺中建置首座「高鐵智能攝影棚」，其中包含一比一的完整車廂、兩個車廂間的連通道，光搭建成本便足夠再拍另部電影；同時，劇中角色在不同車廂間穿越的場景，更須針對不同車廂作布景的調整，費工又費時的拍攝手法，對於創作者無疑是空前挑戰。另外，片頭信義計畫區遭到炸彈襲擊的片段，劇組甚至為此進行大規模封街夜拍，動員上千名工作人員所營造的現場氛圍，不只令演員群能夠迅速入戲，也是畫面效果呈現無比真實且有共鳴。

影視永不過氣的王道題材，以熟悉的畫面與語言，突破觀眾對國產電影的想像

曾經身為防爆組王牌的阿任，因在影城爆炸案中，無法順利解除所有炸彈，導致安裝在對街百貨公司的炸彈引爆，致二十餘民眾殞命；阿任在此事後引咎解職，並年年北上參加追思會。三年後，爆炸案真兇鎖定了兩部南下高鐵列車，並透過簡訊威脅警察不得擅自停車，昔日上司找上同在列車上的阿任、黃欣，並與物理老師劉楷（王柏傑飾），一同解開炸彈倒數數字的邏輯，並在解除炸彈的過程中探詢真兇的目的。

列車炸彈一直是動作電影的熱門情節，尤其又再添上不得減速的設定，讓列車只能毀於爆炸或出軌翻覆，孤立無援的處境使劇情更緊湊刺激，尤其年初時Netflix也上架原創電影《新幹線驚爆倒數》，再再顯示此情節的經典不敗。《96分鐘》的獨特之處，在於以觀眾熟悉的街景、車景、語言，去講述大眾擔憂的危機，電影中分秒必爭的處境，又得從蛛絲馬跡中，試圖破解炸彈上的神祕數字，集齊動作、懸疑與成熟的特效，突破了觀眾對於國產動作片的想像，也難怪映後普遍獲得觀眾的好評。

《96分鐘》主題曲為法蘭所演唱的〈他們依然愛著〉，片尾曲則是「阿斌」黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉，電影現已在全國影廳上映。

延伸閱讀

《關於我和鬼變成家人的那件事》：當恐同警察相遇同志冤魂，光怪陸離卻笑料滿滿的奇幻浪漫電影！

《全面霾伏》：法國災難電影新高度，毒霾入侵看見世間溫情

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌電影96分鐘

推薦閱讀

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

《黑澀會》薔薔真的脫光！「重點部位只用單手遮」震撼1萬人：太狂了

22小時前

55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」　千人線上目睹嚇傻

55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」　千人線上目睹嚇傻

5小時前

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

1小時前

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

《中文怪物》更新時間變了！　酷認「團隊無法負荷」：請多多包涵

13小時前

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

李雅英突清空IG追蹤數　今現身說明原因超展開

20小時前

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓！　「香港國際大咖」登場台下驚呆

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓！　「香港國際大咖」登場台下驚呆

14小時前

《中文怪物》實力超強美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格踢我

《中文怪物》實力超強美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格踢我

17小時前

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」！私下衝賣場…素顏0偽裝全被拍

9/27 11:26

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會歌手成員」也有演　網怒抵制

3小時前

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

56分鐘前

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

家家談花蓮救災慘遭炎上　首露面二度道歉：我會管好自己！

18小時前

《失明》女女戀太香！　吳可熙曝心動瞬間：愛上林依晨很容易　

《失明》女女戀太香！　吳可熙曝心動瞬間：愛上林依晨很容易　

14小時前

熱門影音

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
丁禹兮機場救粉絲

丁禹兮機場救粉絲
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels
Alan爆料陳喬恩「打呼像貨車」 危機意識0...急被阻止XD

Alan爆料陳喬恩「打呼像貨車」 危機意識0...急被阻止XD
吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁
武漢獅吼姐頻打斷演唱　陳奕迅翻白眼

武漢獅吼姐頻打斷演唱　陳奕迅翻白眼
Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

周湯豪是大I人「盡量別採訪」　曝感情現況：媽媽毫不關心XD

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

許光漢見越南機場人潮「嚇了一跳」　攜手袁澧林宣傳...女粉穿白紗！

看更多

【鏟子超人注意！】花蓮光復湧入大量志工　災戶門口「貼7字」求助

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

花蓮很多狗狗也很慘！婊姐看公告「秒採買缺的東西」：直接驅車送下去

34分鐘前0

李連杰曾遇海嘯險死！　「目睹小女兒被沖走」妻失聯：再一個浪就死了

49分鐘前0

《角頭》男星「視網膜剝離」急開刀！　險失明還原就醫過程　

56分鐘前46

男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

1小時前40

孫藝真低調搭地鐵！車上乘客竟無人認出　粉絲驚呼：女神就在旁邊

1小時前20

「樂壇傳奇」史汀首唱高雄！4500粉絲朝聖　狂飆中文喊「你好嗎」全場嗨翻

1小時前0

許光漢入伍前搶拍30天！《他年她日》巡迴掀暴動　謝袁澧林：幫我快速投入角色

1小時前34

百萬YTR獨闖光復災區！「當志工準備清單」超實用：不知道會挖到什麼

1小時前0

金馬男星力推！她剛進演藝圈就入圍金鐘新人　被封「宜蘭之光」

1小時前30

《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「台南600萬模具廠老闆」　來台已22年

讀者迴響

熱門新聞

  1. 《黑澀會》薔薔真的脫光！
    22小時前4014
  2. 55歲網紅直播突墜機身亡！「飛機瞬間炸成火球」
    5小時前2010
  3. 《中文怪物》狄伯仁爆紅！起底是「600萬模具廠老闆」
    1小時前6
  4. 《中文怪物》更新時間變了！酷認「團隊無法負荷」
    13小時前362
  5. 李雅英突清空IG追蹤數今現身說明原因
    20小時前141
  6. SEVENTEEN演唱會首邀嘉賓「香港國際大咖」登場台下驚呆
    14小時前103
  7. 《中文怪物》美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格
    17小時前206
  8. 很擔心花蓮「台八女神親搬運物資」
    9/27 11:266615
  9. 趙露思新戲遭于朦朧案牽連！「17人聚會成員」也有演
    3小時前145
  10. 男星救災到一半「被通知水要來了」
    56分鐘前86
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合