《96分鐘》信義區封街、完整還原高鐵場景　再創國產動作災難片新高度

國產災難動作片《96分鐘》，作為首部以「高速鐵路」為核心場景、全劇壓縮在單一時間線的大型災難片，劇情講述拆彈專家「阿任」宋康任（林柏宏飾）與刑警妻子黃欣（宋芸樺飾），在一趟北高直達的高鐵列車上，捲入了神祕的炸彈威脅，在時速高達300公里的南下列車上，夫妻倆既要面對危害數百人的恐怖攻擊，又得被迫面對不願回憶的過往，究竟三番兩次糾纏著阿任的炸彈客，到底有何訴求？

▲國產災難動作片《96分鐘》。（圖／《96分鐘》劇照，下同）



挑戰千人信義區封街，打造一比一完整車廂還原高鐵場景

演員陣容集結臺灣中生代實力派演員，除了前述林柏宏、宋芸樺主演，更包含王柏傑、李李仁、李銘忠、姚以緹、蔡凡熙、黃奇斌等人，災難當前，車廂成了社會縮影，演員們演出不同階層的民眾面對危機的反應，將貪生怕死的人性自私面，以數種表現手法作呈現。《96分鐘》歷時共九年籌備與拍攝、斥巨資1.6億元臺幣打造，並結合好萊塢Previs技術（預拍攝），使團隊在拍攝爆破與群戲的部分，能事先模擬拍攝效果，更有助鏡頭設計、走位安排，讓其預算能發揮最大成效。

為了還原高鐵車廂的場景，劇組在臺中建置首座「高鐵智能攝影棚」，其中包含一比一的完整車廂、兩個車廂間的連通道，光搭建成本便足夠再拍另部電影；同時，劇中角色在不同車廂間穿越的場景，更須針對不同車廂作布景的調整，費工又費時的拍攝手法，對於創作者無疑是空前挑戰。另外，片頭信義計畫區遭到炸彈襲擊的片段，劇組甚至為此進行大規模封街夜拍，動員上千名工作人員所營造的現場氛圍，不只令演員群能夠迅速入戲，也是畫面效果呈現無比真實且有共鳴。

影視永不過氣的王道題材，以熟悉的畫面與語言，突破觀眾對國產電影的想像

曾經身為防爆組王牌的阿任，因在影城爆炸案中，無法順利解除所有炸彈，導致安裝在對街百貨公司的炸彈引爆，致二十餘民眾殞命；阿任在此事後引咎解職，並年年北上參加追思會。三年後，爆炸案真兇鎖定了兩部南下高鐵列車，並透過簡訊威脅警察不得擅自停車，昔日上司找上同在列車上的阿任、黃欣，並與物理老師劉楷（王柏傑飾），一同解開炸彈倒數數字的邏輯，並在解除炸彈的過程中探詢真兇的目的。

列車炸彈一直是動作電影的熱門情節，尤其又再添上不得減速的設定，讓列車只能毀於爆炸或出軌翻覆，孤立無援的處境使劇情更緊湊刺激，尤其年初時Netflix也上架原創電影《新幹線驚爆倒數》，再再顯示此情節的經典不敗。《96分鐘》的獨特之處，在於以觀眾熟悉的街景、車景、語言，去講述大眾擔憂的危機，電影中分秒必爭的處境，又得從蛛絲馬跡中，試圖破解炸彈上的神祕數字，集齊動作、懸疑與成熟的特效，突破了觀眾對於國產動作片的想像，也難怪映後普遍獲得觀眾的好評。

《96分鐘》主題曲為法蘭所演唱的〈他們依然愛著〉，片尾曲則是「阿斌」黃奇斌〈若無你我欲去佗位〉，電影現已在全國影廳上映。

