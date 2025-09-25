木曜4阿良揭幕後要做沒人做過的事 「搖動舞台」一生難忘

記者葉文正／台北報導

2025年走唱實境最浪漫的名場面誕生！麥卡貝網路電視與公視自營影音平台《公視+》合製音樂實境節目《走唱計劃白皮書：夢想起飛》繼挑戰街頭演出後，最新一集更把舞台搬進行駛中的 JR 九州「ふたつ星4047」豪華觀光列車，完成全球首例列車內 LIVE SESSION！

▲碧海、(左起)、YABE與列車長。（圖／麥卡貝網路電視 x公視+）



在行駛中的列車裡唱歌是什麼感覺？「方向音痴」用行動給出答案！在 JR 九州「ふたつ星4047」豪華觀光列車上完成全球首例 LIVE SESSION，碧海AOI唱到淚流滿面，窗外景色與音樂交織成一場最浪漫的移動舞台，連節目製作人、也是230萬訂閱的《木曜4超玩》前推手阿良都直呼：「這是我們留下的存在證明！」

▲YABE(左)與碧海。（圖／麥卡貝網路電視 x公視+）



限定雙人團體「方向音痴」由台灣創作新人 Yabe 與日本 Plusonica 人氣成員碧海AOI 組成，兩人伴隨列車行駛的節奏合唱原創曲〈碧海〉，窗外景色飛掠，腦海中回放整趟旅程的點滴，碧海AOI忍不住淚崩：「那一刻，感覺到旅程中的每一站、Yabe放在歌裡的心意，都閃回到眼前。」

▲兩人在車上演唱。（圖／麥卡貝網路電視 x公視+）



這場列車表演宛如「行進中的直播」，讓兩人既感動又緊張。碧海坦言車廂搖晃比想像中厲害，「演奏時差點失去平衡摔倒，還撞到麥克風，現在想起來覺得很有趣！」更遇上麥克風線纏住、掉落的突發狀況，讓演出挑戰加倍刺激。



製作人阿良則透露幕後秘辛：「我就是想做沒人做過的事！就算 Summer Sonic 沒挑戰成功，我也要讓觀眾看到方向音痴的存在證明。」他回憶從洽談、成案到拍攝過程都像不可能任務，「因為必須完全配合列車時刻表，幾乎沒有失誤的空間，大家在搖晃的車廂裡完成演出，那種壓力和刺激感，一輩子難忘。」



隨著節目進入尾聲，碧海也透露，目前新作〈我愛肉〉正在製作中，是在拍攝節目時，跟團隊的大家相處感受到的心情來創作的：「我在旅途中吃太多胖了一點，本來很在意，但 Yabe 和團隊對我說『最真實的樣子最可愛』，讓我能安心大快朵頤，也想把這份療癒傳遞出去。」



阿良也預告，《走唱計劃白皮書：夢想起飛》將於10/1在公視+播出最後一集，《雙星列車LIVE SESSION》特輯則預計於10/29上架，未來計劃將與日本索尼音樂 Plusonica 展開更深入合作，讓更多台灣年輕音樂人走進日本孵育體系，「我們要打造雙向交流的音樂橋樑，讓台日音樂人真正互相走進彼此市場。」