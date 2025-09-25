中華輪椅籃球代表隊將出戰！金鐘男星下場體驗震驚：選手手都是繭

記者黃庠棻／台北報導

中華輪椅籃球代表隊將出戰「2025大洋洲暨亞洲盃輪椅籃球錦標賽」，正在緊鑼密鼓的集訓備戰期，帕拉運動推廣大使李程彬也於日前至訓練場給選手們探班，除送上飲料為選手們加油打氣，也觀摩選手們的訓練過程，更親自下場體驗輪椅籃球的操作方式，直呼實際體驗的感覺非常震撼。

▲李程彬體驗輪椅籃球。（圖／東旭九翔娛樂提供）

中華輪椅籃球代表隊總教練羅興樑與代表隊選手們指導李程彬從輪椅的操作方式，如用身體帶動轉彎、煞車、運球到投籃等。曾為籃球隊的李程彬，過去也曾因車禍受傷坐過輪椅，但他表示輪椅籃球用的運動輪椅與一般的輪椅不同，操作方式也大不相同。

▲李程彬體驗輪椅籃球。（圖／東旭九翔娛樂提供）

李程彬表示輪椅籃球很需要手臂跟腹部的力量，選手們最初熟悉輪椅操作的訓練可能就要好幾個月「籃球輪椅的設計跟我之前出車禍時坐的輪椅完全不同，是特別設計過的，而且要量身打造。在運動過程中都要用手操控，手掌跟手臂都要非常用力，所以選手們的手掌上全都是繭。」

▲李程彬體驗輪椅籃球。（圖／東旭九翔娛樂提供）

對此，李程彬表示體驗中最難的是運球跟投籃，直呼「輪椅籃球的運球和投籃方式跟我過去打籃球時都完全不同，像投籃要從腳底改成腹部發力，投籃的角度技巧也不一樣。」

觀摩選手們訓練更讓李程彬熱血沸騰，不斷跟選手們請教「剛開始我有嚇到，因為實際對戰真的非常激烈，我光是看他們練習就非常精彩了。希望大眾都能更多關注和了解輪椅籃球，真的是非常精彩刺激的一個運動項目，也預祝選手們都能獲得佳績！」