吳慷仁工作室開微博「本人疑不知情」　許光漢也開工作室帳號…被限流

藝人吳慷仁、許光漢於9月23日各自在大陸微博開通工作室帳號，引發陸網關注。而吳慷仁進軍大陸市場1年，並簽約「壹心娛樂」，參與演出的影視作品目前尚未傳出定檔消息；走紅國際的許光漢在大陸開設工作室微博，也引起當地網友關注。

▲吳慷仁工作室開通微博帳號。（圖／翻攝自微博）

吳慷仁工作室目前有809粉絲追蹤，首度發文上傳一段本人的影片，不過工作人員告訴「我們準備開工作室，發發你的日常」，而他則是滿臉問號，反問「你說什麼」、「什麼時候開」，流露出對此事不知情的反應。而工作室表示未來會定期紀錄吳慷仁工作日常。粉絲也在工作室貼文留言催他的新劇《執迷》速速抬上來播出。他與大陸女星孫儷合作懸疑劇，劇集去年9月開拍，製播的串流平台愛奇藝25日將會舉行招商會，該劇也在招商片單當中。

▲工作室第一支影片，吳慷仁被告知開通工作室帳號，流露出不知情的反應。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁演出的陸劇《執迷》傳列入串流平台25日招商會的片單中。（圖／翻攝自微博）



許光漢大陸工作室開設微博帳號，與吳慷仁工作室同樣取得藍勾勾認證，短短不到兩天已經2.2萬粉絲追蹤。工作室微博目前PO兩則貼文，被平台判斷內容涉及營銷推廣，暫時無法傳播，也就是貼文被「限流」，網友無法轉發貼文。

▲許光漢工作室開通微博帳號，最新貼文被平台審查限流中。（圖／翻攝自微博）