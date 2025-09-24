周杰倫超狂！設計球鞋「被世界球王辛納穿上身」　一句話藏伏筆網暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

天王周杰倫（周董）近日與知名運動品牌聯名設計一款新球鞋，日前他拍攝雜誌封面時率先將新鞋亮相，已引起粉絲極大的關注，沒想到今日粉絲看到世界網球球王辛納（Sinner）穿上這雙球面有「Jay Chou」字樣的球鞋，並po上他個人的IG限動，成為設計者周杰倫之外，第一個將新款球鞋上腳的名人，引發粉絲討論。

▲▼ 周杰倫設計款球鞋被球王辛納穿上。（圖／翻攝周杰倫IG）

隨後周董在IG也發文：「Who’s rocking my Nike collab？」（誰在穿我的聯名款），釣出球王本尊留言直誇鞋子很厲害，周董回覆：「Appreciate it！See you in Shanghai.」（感激不盡，上海見），彷彿預告兩人極有可能在上海碰面。由於周董10月9至11日將在上海舉辦收官演唱會，辛納也將在10月參與網壇盛事「上海大師賽」，兩人是否在上海可以相見歡，令雙方粉絲倍感期待。

周董這款球鞋「Strings of Dreams」靈感來自於他演唱會上彈奏〈紅塵客棧〉的古箏，以古箏的琴弦、古箏的木紋為元素，鞋子上還有古箏的撥片作為迷你配飾，讓東方的音樂符號躍然鞋上，相當有特色。