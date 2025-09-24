潘宇謙淚眼吐遠距心聲！　MV揪重磅新人一鏡到底

▲潘宇謙特邀牧森與喬湲媛擔任男女主角 。（圖／認可音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

AP潘宇謙創作專輯《距。離》最新主打歌〈最遠的距離〉MV今（24日）上線，他以親身遠距離戀愛的心情化身「音樂說書人」，寫下這首把思念濃縮成訊息字數的情歌，並首次與榮獲多項國際大獎的影像玩家薩禾豐導演合作，薩禾豐主導多支周湯豪影像作品，這次以一鏡到底的方式，呈現戀愛的起點、歷程、轉折與再度領悟的心路歷程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼潘宇謙把遠距離心聲寫成歌。（圖／認可音樂提供）



AP潘宇謙表示，自己早就默默喜歡薩禾豐導演的多支作品：「很多我喜歡的MV都是他導的。這次我們開會後覺得他擅長的拍攝手法與概念，特別能表達遠距離戀愛那種拉扯感。」為了拍到最理想的日出場景，他凌晨三點起床彩排，與導演一遍遍調整走位與情緒，最終花了五次拍攝才滿意完成。「這是我第一次拍一鏡到底，非常過癮，也很有挑戰！」

這支MV特邀新生代潛力演員、以《影后》、《進行曲》大放異彩的牧森與入圍金鐘、北影雙料女配的喬湲媛擔任男女主角，兩人細膩演繹遠距情侶從初見、相戀、到重新理解彼此的過程，情感真摯自然，讓AP潘宇謙看完直呼「會心一笑」：「他們都非常認真研究劇本與角色，在鏡頭下的表現很美，很多細節私下都有再調整，真的是非常專業的新生代演員。」而AP潘宇謙自己則以「旁觀者」的角色，像是故事裡的記憶守望者，見證愛情的軌跡。



AP潘宇謙感性說：「遠距離戀愛，是學著一個人生活，卻要記得兩個人的戀愛模樣，是把想念塞進生活縫隙裡，在想依賴的時候，也保有自我。」AP潘宇謙邀請歌迷一起重溫戀愛初衷：「願大家都能找到屬於自己的愛，哪怕隔著再遠的距離，也能重回起點再愛一次。



最值得一提的是，強烈颱風樺加沙來勢洶洶，為了趕上台灣宣傳，AP潘宇謙還犧牲假期，提前收假飛來台灣，以避開強颱的影響。他笑說：「幸好團隊提議提早飛過來，讓我們能安全抵達。也看到很多香港因颱風發生的意外，希望大家都平安無事。」他今看到花蓮光復橋墩被沖毀，洪災一片，也默默祝禱災區的大家一切平安，能將傷亡減至最低。

