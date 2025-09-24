鴻海工程師「棄百萬年薪當饒舌歌手」　被金鐘獎指定...超狂現況曝！

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌歌手韓森曾以《大嘻哈時代》第一季七強打響名號，更受邀擔任金鐘獎嘻哈演出指定作詞人，曾推出EP《韓老師這裡》、教學書《來韓老師這裡學饒舌》，因此被暱稱「韓老師」。如今他已升格新手爸爸，以父親視角創作首張專輯《你讓我變成大人》，首波前導單曲〈阿姆般的生活〉由金曲製作人熊仔、rgry操刀。

▲韓森本來是鴻海工程師。（圖／韓森 Professor H提供）

韓森原本是鴻海工程師，放棄百萬年薪轉型音樂人後，以「一聽就懂」的犀利歌詞打出口碑。他坦言成為父親後，才深刻感受到靈感枯竭與家庭責任交織的壓力，這次作品靈感來自偶像阿姆規律作息的故事：每天朝九晚五錄音，五點收工回家陪女兒。五年前他與熊仔也嘗試過這樣的生活，卻撐不過兩個月，如今終於體會當中艱辛，才完成這首作品。

歌曲以經典Boom Bap節奏，搭配韓森直白punchline，幽默卻寫實地描繪音樂人如何在柴米油鹽間兼顧夢想與家庭。他在歌詞中自嘲：「現在我過著阿姆般的生活／早上9點坐錄音室 already／6點扛孩子回家裡arms are heavy」，也笑說常為了業配改掉粗口，「把髒話都換成사랑해」，句句讓爸媽與追夢者心有戚戚焉。

▲韓森推出新歌〈阿姆般的生活〉。（圖／韓森 Professor H提供）

〈阿姆般的生活〉MV中，他穿上黑帽T、黑褲造型致敬偶像，更邀來好友出借珍藏20年的限量阿姆周邊，包括人偶、公仔、雕像與紀念服飾，堪稱鐵粉夢幻逸品。韓森笑言，從叛逆的「韓老師」到如今的「韓老爹」，這張專輯就是他獻給孩子、也寫給所有大人的成長紀錄。