吳青峰認「曾想放棄當歌手」　大咖歌后給他勇氣...合作卻哭了

記者蔡琛儀／台北報導

吳青峰近期詞曲邀約不斷，他表示：「寫歌寫到各種症狀：人格分裂、時而落淚、時而起舞。」展現旺盛創作力。其中與齊豫共同合寫的新作〈一念之間〉，更讓他靈感爆發，在收到齊豫的詞後幾夜未眠，譜出兩種截然不同的曲，最後決定以「雙版本」發行，笑稱這個決定本身就是「一念之間」。

▲吳青峰、齊豫合作〈一念之間〉。（圖／哈里坤的狂歡提供）

青峰坦言，自己在2009年一度想放棄歌手之路，是齊豫的演唱會給了他重拾勇氣。多年後首度合作，他尊重齊豫白天錄音的習慣，早起陪伴錄音，過程中還發生趣事，齊豫誤把「交淺言深」的「交」唱太高音，青峰靈感一來狂造句：「卡費沒交」、「這道菜炒焦」、「你踩到我的腳」，逗得齊豫笑翻：「你這小孩，哪來那麼多梗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次合作其實緣起於六年前《歌手2019》錄影，青峰隨口慫恿「姐，要不要寫詞給我譜曲？」今年齊豫邀他擔任演唱會嘉賓後，果真開始動筆。青峰在收到歌詞當天淚流滿面，連夜完成抒情版曲，卻被提醒「要飛揚一點」，於是又寫出快版，兩人最終決定「兩版都做」，齊豫笑：「買一送一嗎？」青峰則回應「正好呼應你的詞。」

▲吳青峰今年替眾多好友創作的作品，數量多到被戲稱已經可以出一張專輯。（圖／哈里坤的狂歡提供）

除了與齊豫攜手創作，青峰近期也替洪佩瑜、許茹芸、蔡依林等好友寫下新作，今年截止9月的作品數量多到被網友笑稱「足以湊成一張新專輯」。