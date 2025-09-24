記者蔡宜芳／綜合報導

義大利傳奇女星克勞蒂亞卡汀娜（Claudia Cardinale）縱橫影壇超過70年，留下無數經典作品，她憑著一頭金紅色短髮與亮麗外型，征服全球觀眾，被譽為義大利最具代表性的銀幕女神之一。高齡87歲的她，23日被經紀人證實在子女的陪伴下，於法國訥穆爾（Nemours）的家中安詳離世。

▲克勞蒂亞卡汀娜於23日逝世。（圖／路透）

克勞蒂亞卡汀娜原本的志向是教師，但她在17歲時參加選美比賽奪冠，去了一趟威尼斯影展之後，走上了演員的道路。她在出道前期並不順遂，甚至意外懷孕，1958年在倫敦生下兒子派翠克（Patrick）。當時，她將孩子對外稱為「弟弟」，由父母撫養數年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲克勞蒂亞卡汀娜拍攝的電影作品超過百部。（圖／路透）

到了1963年，卡汀娜同時主演了電影《八又二分之一》及《浩氣蓋山河》，一舉成為國際巨星。此後，她還參演了超過百部電影，對歐洲電影史有著深遠的影響，連法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）都表示：「我們法國人將永遠把這位義大利、也是世界的巨星放在心中，在電影的永恆之中銘記她。」

此外，以自由不羈的形象聞名的卡汀娜，還大膽挑戰梵蒂岡規範，曾穿著迷你裙與教宗會面，引發不小的話題。

▲克勞蒂亞卡汀娜是60年代最具代表性的女演員之一。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！