62歲洪榮宏離開台北「轉行當農夫」！　務農養雞模樣全曝光

金曲歌王洪榮宏將展開新一輪巡迴，明年1月17日於高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，籌備期間，他不僅積極投入排練，更大方分享「不老」秘訣，透露自己移居新竹經營「洪氏開心農場」，透過養狗、養雞、貼近自然，加上早睡早起的規律作息與家人、教會好友的支持，力求以最佳狀態與歌迷相見。

▲洪榮宏將於明年1月17日在高雄流行音樂中心開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

對農夫生活，他樂在其中，笑說每天被公雞叫醒，連雞蛋都能自給自足，農場裡種植的芭樂無農藥栽培，常常邊採邊吃，生活愜意。他打趣表示：「雖然不是專業農夫，但看到雞長大、果樹結果，就覺得很有成就感。」

談到體力維持，他坦言對歌手至關重要。洪榮宏除了日常訓練，飲食營養也十分講究，笑稱自己62歲，該補充的維他命都已列好「功課表」，按表操課已成習慣。他也直言「愛美不分年紀」，除了日常保養與運動流汗，有時也會藉由醫美協助，但怕痛所以多以自然方式維持狀態，「當你狀態好，自然能把最好表演帶給觀眾。」

▲▼洪榮宏移居新竹，樂在「開心農場」生活。（圖／阿爾發音樂提供）

洪榮宏「舊情綿綿」演唱會門票將於9月26日中午12點開賣，詳洽年代售票系統。