金曲歌后挑戰極限…自訂心肺菜單　8組「15秒極速衝刺」跑完臉紅

記者黃庠棻／台北報導

由導演黎煥雄、音樂總監陳建騏、作詞李焯雄聯手的全新跨界舞台劇《後生》，將於10月10日至12日於臺北城市舞台連演三場。卡司集結金曲歌后鄭宜農與戲曲天后朱安麗以及劇場當家武生徐挺芳，以「京劇身段、當代劇場、流行音樂」的混種語彙，講述一位京劇青年武生出走尋找自我、在舞台與人生之間反覆追問「我是誰」的旅程。

▲舞台劇《後生》由鄭宜農、朱安麗、徐挺芳主演。（圖／人力飛行劇團提供）

面對《後生》中多段高難度演唱與搭配大量走位、動作的橋段，鄭宜農直言「這次的歌『好聽也好逼人』，要在高強度移動中維持情感與氣息穩定，比過去任何演出都更逼近極限。」她為此自訂心肺菜單，包含5分鐘暖身跑、15秒極速衝刺再加上45秒慢跑共8到10組，最後則進行3到5分鐘的收操。

鄭宜農坦言「跑完臉整個通紅，但能把邊喘息邊歌唱訓練成肌肉記憶。」此外，她還針對一場大量動作與台詞的關鍵戲，反覆在家排練節奏與力道分配「讓身體先記住，再把情感放進去。」

▲鄭宜農。（圖／人力飛行劇團提供）

不僅如此，鄭宜農也分享與京劇演員同台的收穫「京劇的肢體精準又大方，符號清晰、細節迷人，刺激我做出平常不會選的表演決定。」戲曲天后朱安麗稱讚鄭宜農歌唱得好，也說從她身上學到歌聲傳感情之感。

朱安麗此次演出將真實母職經驗投射於角色何儷萍「唱到『我們那麼親卻從不靠近』，心口會一緊。這回練習的不是京腔技巧，而是用歌說話，把情感托在旋律上；也從年輕夥伴身上被喚回很多活力。」

▲朱安麗。（圖／人力飛行劇團提供）



而劇場武生徐挺芳此次與朱安麗從傳統戲一路合作到現代劇「關係從『武松與潘金蓮』換成母子與師生，情緒層次更複雜。現代戲不只追求武戲爽感，更在內在強度與節制中找到力度。」朱安麗也認為劇中的母子情，是最打動她的橋段，讓她感觸因工作緣故，在陪伴孩子長大的時光裡「有時他們在最需要我的時候，我卻在工作。」

▲朱安麗。（圖／人力飛行劇團提供）

跨界舞台劇《後生》講述一位「前途看好」的京劇青年武生關平生忽然失蹤，踏上離家出走的一年，他走過太平洋邊的民宿、香港的舊影與情人、澳洲屠宰場的勞動，在夢裡一次次與關羽相遇，也一次次與「父親」擦肩。逃離京劇、逃離家、逃離「成為英雄」的期待後，他終於理解「不成角，也依然能活」。舞台劇《後生》購票詳洽OPENTIX。